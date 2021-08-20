Авіаудари по Афганістану – Axios публікує злив про плани Пентагону

США можуть авіаударами знищити свою військову техніку, якою користується "Талібан" / Фото: колаж "Сьогодні"
Таліби, які захопили Афганістан, почали використовувати американську зброю. У зв'язку з цим США розглядають можливість нанесення авіаударів по техніці, залишеній американськими військами в Афганістані.
Про це повідомляє Axios.
У США стурбовані не тільки застосуванням Талібаном зброї проти мирних жителів, а й тим, що її може захопити ІДІЛ або "Талібан" може передати зброю Китаю або Росії.
"Ми вже бачили бойовиків "Талібану", озброєних американською зброєю, яку вони захопили у афганських сил. Це становить серйозну загрозу для Сполучених Штатів і наших союзників", – заявив член палати представників Майкл Мак-Кол.
Таким чином в адміністрації Байдена розглядають можливість нанесення авіаударів по більшому обладнання. Воно включає більше 2000 бронетранспортерів і до 40 літаків.
У той же час, в Білому Домі побоюються, що такий крок може спровокувати талібів, а США зосереджені на евакуації людей з Афганістану.
"Все, що не було знищено, тепер належить талібам" – сказав один офіційний представник США.
Що відбувається в Афганістані
Після того як США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столицю і більше 20 провінцій країни. А потім таліби увійшли в Кабул, який залишив президент країни.
Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі.
Ми також писали, що:
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