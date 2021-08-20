Авиаудары по Афганистану – Axios публикует слив о планах Пентагона

США могут авиаударами уничтожить свою военную технику, которой пользуется "Талибан"/Фото: коллаж "Сегодня"

Талибы, которые захватили Афганистан, начали использовать американское оружие. В связи с этим США рассматривают возможность нанесения авиаударов по технике, оставленной американскими войсками в Афганистане.

Об этом сообщает Axios.

В США обеспокоены не только применением "Талибаном" оружия против мирных жителей, но и тем, что его может захватить ИГИЛ или "Талибан" может передать оружие Китаю или России.

"Мы уже видели боевиков "Талибана", вооруженных американским оружием, которое они захватили у афганских сил. Это представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и наших союзников", – заявил член палаты представителей Майкл МакКол.

Таким образом, в администрации Байдена рассматривают возможность нанесения авиаударов по более крупному оборудованию. Оно включает более 2000 бронетранспортеров и до 40 самолетов.

В то же время в Белом Доме опасаются, что такой шаг может спровоцировать талибов, а США сосредоточены на эвакуации людей из Афганистана.

"Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит талибам", – сказал один официальный представитель США.

Что происходит в Афганистане

После того как США начали выведение войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны. А затем талибы вошли в Кабул, который оставил президент страны.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле.

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