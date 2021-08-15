Фото дня. Обійми президента Афганістану з лідером "Талібану"

Ашраф Гані обійняв представника "Талібану"
Перед тим як покинути свій палац президент Афганістану Ашраф Гані фактично передав владу руху "Талібан", при цьому обійнявшись з одним з його представників.
Відповідне фото публікують у соцмережах.
Раніше стало відомо, що президент Афганістану Гані покинув свій палац і вилетів у Таджикистан разом зі своєю дружиною і радниками. Після Таджикистану Гані повинен вилетіти в третю країну. Однак куди саме – поки не відомо.
Крім того стало відомо, що на ранок понеділка заплановане засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Афганістані.
Що відбувається
Таліби захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану під час наступу ще до того, як США вивели свої останні війська, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.
Згідно з повідомленнями з Афганістану, рух "Талібан" вже захопив столицімайже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.
Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати в терміново почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв:
- Американці почали виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів. "Талібан" попередив, що всі американські військові, які залишаться, будуть вважатися окупантами.
- Президент США Джо Байден не змінює своєї позиції і збирається й надалі відмовлятися від участі Америки в афганському протистоянні. "Я не відправлю ще одне покоління американців на війну в Афганістані без розумних очікувань іншого результату", – заявляв Байден у липні.