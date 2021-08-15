Фото дня. Обьятия президента Афганистана с лидером "Талибана"

Ашраф Гани обнимает представителя "Талибана"

Перед тем как покинуть свой дворец президент Афганистана Ашрафа Гани фактически передал власть движению "Талибан", при этом обнявшись с одним из его представителей.

Соответствующее фото публикуют в соцсетях.

Ашраф Гани обнимает представителя "Талибана"

Ранее стало известно, что президент Афганистана Гани покинул свой дворец и вылетел в Таджикистан вместе со своей женой и советниками. После Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну. Однако куда именно – пока не известно.

Кроме того стало известно, что в понедельник запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации в Афганистане.

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Что происходит

Талибы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.

Согласно сообщениям из Афганистана, движение "Талибан" уже захватило столицы почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал: