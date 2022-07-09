"Хлопки" не припиняються! На залізниці під Брянськом стався вибух

На залізниці під Брянськом стався вибух / Фото: Колаж: Сьогодні

На перегоні Робчик-Піщанка у Брянській області на залізничних коліях спрацював невідомий вибуховий пристрій . Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

"Сьогодні в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Внаслідок інциденту у складі пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджено, постраждалих немає", – написав Богомаз.

На місці працюють спеціалізовані оперативні служби.

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