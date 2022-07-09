"Хлопки" не припиняються! На залізниці під Брянськом стався вибух

На залізниці під Брянськом стався вибух / Фото: Колаж: Сьогодні
На перегоні Робчик-Піщанка у Брянській області на залізничних коліях спрацював невідомий вибуховий пристрій . Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.
"Сьогодні в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював невідомий вибуховий пристрій.
Внаслідок інциденту у складі пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджено, постраждалих немає", – написав Богомаз.
На місці працюють спеціалізовані оперативні служби.
Обстановка
- Вечір 8 липня приніс нові "хлопки" до Брянської області країни-агресорки. Місцевий губернатор помітив у небі українські безпілотники.
- 7 липня Богомаз розповідав, що Брянська область зазнала "артилерійського обстрілу".
- У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи. Пізніше було заявлено про трьох загиблих, 4 поранені та часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків. Тоді місцеві жителі виклали в соцмережі фото ракет, що прилетіли, і вони виявилися російськими.
- 13 червня у Брянській області Росії місцеві жителі знову повідомляли про невідомі "хлопки" і переживали, що ЗСУ почне захоплювати їхні села.
- 11 червня у Клинцях спалахнула масштабна пожежа біля військової частини. Вона розташована приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.