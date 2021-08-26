ІДІЛ може влаштувати теракт в аеропорту Кабула. Що буде з евакуацією з Афганістану?

Британія завершує свою 20-річну військову кампанію в Афганістані. Фото: колаж "Сьогодні"

Австралія, США і Велика Британія сповістили своїх громадян про загрози терактів в аеропорту Кабула . Тим, хто знаходиться неподалік, рекомендують негайно покинути територію.

Як повідомляє ВВС, країни намагаються вивезти своїх громадян з Афганістану до 31 серпня – заявленого граничного терміну, відведеного Талібаном. Тисячі людей залишаються в аеропорту і неподалік від аеропорту, в надії покинути країну.

Міністр закордонних справ Австралії Маріз Пейн заявила: "Є постійна і дуже висока загроза терористичного нападу" .

За кілька годин до цього Державний департамент США сказав тим, хто чекав біля аеропорту і в ньому "негайно йдіть" .

Велика Британія випустила аналогічну пораду, закликаючи людей "переїхати в безпечне місце і чекати подальших порад" . Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що ситуація з безпекою в Афганістані "залишається нестабільною", додавши, що існує "постійна і висока загроза терористичного нападу" .

Жодна з країн не надала ніякої додаткової інформації про загрозу безпеці.

Хто загрожує?

Як заявив "Талібан", вони захищають цивільне населення за межами аеропорту Кабула, однак загроза терактів виходить з боку Ісламської держави.

"Наші охоронці також ризикують своїм життям в аеропорту Кабула, вони також стикаються з загрозою з боку угруповання "Ісламська держава", – сказав чиновник "Талібану" журналістам на умовах анонімності, передає "Інтерфакс-Україна".

Що буде з евакуацією

Громадянам інших країн "Талібан" настійно рекомендує виїхати з Афганістану до граничного терміну завершення евакуації – 31 серпня. Однак, і після цієї дати ті, хто прийшов до влади, обіцяють не перешкоджати виїзду іноземців з країни.

"Талібан" публічно і по приватним каналам давав зобов'язання і після 31 серпня забезпечувати коридор безпеки для американців, громадян третіх країн і афганців, яким загрожує небезпека", – сказав на прес-конференції держсекретар США Ентоні Блінкен.

США продовжать роботу з вивезення з країни американців і тих афганців, хто допомагав американцям в їхній кампанії в Афганістані.

Що таке ІДІЛ?

"Ісламська держава"- міжнародна ісламістська терористична організація. Діяла в 2013-2019 рр. переважно на території Сирії (частково контролюючи її північно-східні території) і Іраку (частково контролюючи територію "сунітського трикутника") фактично як невизнана квазідержава, проголошена як "всесвітній халіфат" в 2014 році.

Крім Сирії та Іраку, ІД або пов'язані з нею угруповання також контролюють невеликі території в Афганістані, Єгипті, Ємені, Лівії, Нігерії, Сомалі, ДР Конго і ведуть терористичну діяльність також на Північному Кавказі, в Алжирі, Індонезії, Лівані, Пакистані, Саудівській Аравії, Тунісі, Філіппінах і деяких інших країнах. Останній оплот ІДІЛ на сході Сирії впав на початку 2019 року.

Однак повністю угруповання так і не було знищено – лідерів досі вишукують по всьому світу. У листопаді минулого року ІДІЛ взяв на себе відповідальність за теракт у Відні, а в березні цього року бойовики спалили гуманітарний центр ООН в Нігерії.

Раніше таліби перестали пропускати афганців до аеропорту Кабула. Вони встановили КПП в 5 км від північного в'їзду в аеропорт і змінили правила допуску людей.