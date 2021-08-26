ИГИЛ может устроить теракт в аэропорту Кабула. Что будет с эвакуацией из Афганистана?

Британия завершает свою 20-летнюю военную кампанию в Афганистане. Фото: коллаж "Сегодня"

Австралия, США и Великобритания оповестили своих граждан об угрозах терактов в аэропорту Кабула. Тем, кто находится неподалеку, рекомендуют немедленно покинуть территорию.

Как сообщает ВВС, страны стараются вывезти своих граждан из Афганистана до 31 августа – ранее заявленного граничного срока, отведенного Талибаном. Тысячи людей остаются в аэропорту и неподалеку от аэропорта, в надежде покинуть страну.

Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявила: "есть постоянная и очень высокая угроза террористического нападения".

За несколько часов до этого Государственный департамент США сказал тем, кто ждал возле аэропорта и в нем "немедленно уходите".

Великобритания выпустила аналогичный совет, призывая людей "переехать в безопасное место и ждать дальнейших советов". Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что ситуация с безопасностью в Афганистане "остается нестабильной", добавив, что существует "постоянная и высокая угроза террористического нападения".

Ни одна из стран не предоставила никакой дополнительной информации об угрозе безопасности.

Кто угрожает?

Как заявил "Талибан", они защищают гражданское население за пределами аэропорта Кабула, однако угроза терактов исходит со стороны Исламского государства.

"Наши охранники также рискуют своей жизнью в аэропорту Кабула, они также сталкиваются с угрозой со стороны группировки "Исламское государство", – сказал чиновник "Талибана" журналистам на условиях анонимности, передает "Интерфакс-Украина".

Что будет с эвакуацией

Гражданам других стран "Талибан" настоятельно рекомендует выехать из Афганистана до граничного срока завершения эвакуации – 31 августа. Однако, и после этой даты пришедшие к власти обещают не препятствовать выезду иностранцев из страны.

"Талибан" публично и по частным каналам давал обязательства и после 31 августа обеспечивать коридор безопасности для американцев, граждан третьих стран и афганцев, которым грозит опасность", – сказал на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

США продолжат работу по вывозу из страны американцев и тех афганцев, кто помогал американцам в их кампании в Афганистане.

Что такое ИГИЛ?

"Исламское государство" — международная исламистская террористическая организация. Действовала в 2013—2019 гг. преимущественно на территории Сирии (частично контролируя её северо-восточные территории) и Ирака (частично контролируя территорию "суннитского треугольника") фактически как непризнанное квазигосударство, провозглашённое как "всемирный халифат" в 2014 году.

Помимо Сирии и Ирака, ИГ или связанные с ним группировки также контролируют небольшие территории в Афганистане, Египте, Йемене, Ливии, Нигерии, Сомали, ДР Конго и ведут террористическую деятельность также на Северном Кавказе, в Алжире, Индонезии, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии, Тунисе, Филиппинах и некоторых других странах. Последний оплот ИГИЛ на востоке Сирии рухнул в начале 2019 года.

Однако полностью группировка так и не была уничтожена – лидеров до сих пор выискивают по всему миру. В ноябре прошлого года ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Вене, а в марте этого года боевики сожгли гуманитарный центр ООН в Нигерии.

Ранее талибы перестали пропускать афганцев к аэропорту Кабула. Они установили КПП в 5 км от северного въезда в аэропорт и изменили правила допуска людей.