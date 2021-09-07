Новим лідером Афганістану став терорист зі списку ООН, який зруйнував статуї Будди

Мохаммад Хасан Ахунд (праворуч) керував знищенням унікальних статуй Будди в скелях Афганістану / Колаж "Сегодня"
Рух "Талібан", який контролює Афганістан з кінця серпня, оголосив про створення свого уряду.
"Було доцільним спочатку оголосити уряд, а потім провести церемонії", – написав у Твіттеры про це представник нової влади Вардак Альханафі.
Кабінет міністрів
Главою кабінету талібів, фактично прем'єр-міністром, був призначений мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Першим заступником став мулла Барадар Ахунд, другий заступник – мавлаві (почесне релігійне звання в ісламі, вищий тлумач канонів шаріату. – Авт.) Абдул Салам Ханафі.
Виконуючим обов'язки міністра оборони призначено муллу Мухаммада Якуба, міністра закордонних справ – Аміра Хана Моттакі. Мулла Сираджуддін Хаккані призначений міністром внутрішніх справ.
Призначили також керівника розвідувального управління талібів і заступника міністра внутрішніх справ з боротьби з наркотиками.
Хто такий Мохаммад Хасан Ахунд
Як повідомляє Free press journal, до призначення на посаду прем'єр-міністра мулла Мохаммад Хасан Ахунд очолював орган з прийняття рішень руху "Талібан" – раду керівництва, який керував організацією зі схвалення вищого лідера мулли Хебатулли Ахундзади.
За наявною інформацією, мулла Хасан родом з Кандагару і був одним із засновників ісламістського руху. Він пропрацював 20 років главою ради і є близьким до мулли Хебатулли. Обіймав посади міністра закордонних справ і заступника прем'єра під час попереднього уряду "Талібану" в Афганістані з 1996 по 2001 рік.
Західні спецслужби вважають, що мулла Хасан є одним з найбільш неефективних лідерів "Талібану". Раніше йому ніколи не давали ніяких важливих постів, крім як домовлятися про тимчасове перемир'я. Саме він керував руйнуванням унікальних статуй Будди в Баміані у березні 2001 року і досі значиться терористом в Організації Об'єднаних Націй.
Цінність Хасана для мулли Хебатулли в тому, що він відданий руху і своєму лідерові.
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