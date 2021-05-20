Русский
$ 27,42
33,49
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Коли відновлять міжнародні поїздки? У ВООЗ оцінили можливість

20 травня, 18:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як вважає директор Європейського офісу ВООЗ, поки ситуація з пандемією коронавірусу залишається серйозною

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали не відновлювати міжнародні поїздки, так як пандемія коронавірусу залишається серйозною загрозою.

Реклама

Про це заявив директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає ANSA.

За його словами, відновлювати міжнародні поїздки поки небезпечно.

Читайте також:

ВООЗ назвала індійський COVID-19 загрозою для всього світу

В тренді
США очікують перемир'я між Ізраїлем і Палестиною. Блінкен поговорив зі стороною конфлікту
Ентоні Блінкен і Габі Ашкеназі. Колаж
В тренді
Ізраїль обстріляв Ліван у відповідь на запуск чотирьох ракет (відео)
Ізраїльська протиракетна система "Залізний купол" перехоплює ракету. Фото: REUTERS/Baz Ratner
В тренді
Зустріч Байдена і Путіна пройде в найближчі тижні – держсекретар США
Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

"Прямо зараз, перед обличчям загрози, яка зберігається і нової невизначеності, ми повинні продовжувати проявляти обережність і переосмислити або уникати міжнародних поїздок", – сказав він.

Так, у ВООЗ також заявили, що захворюваність на COVID-19 в Європі за останній місяць знизилася на 60% . Щотижнева кількість випадків нових випадків інфікування в Європі знизилася з 1,7 млн в середині квітня до 685 тис. Нових випадків на минулому тижні.

Також нагадаємо Всесвітня організація охорони здоров'я лише через рік після оголошення пандемії COVID-19 визнала, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Німеччині вухаті
У Німеччині вухаті "Запорожці" продають дорожче за раритетні MaseratiАвто
Заробітчан у Польщі змусять платити податки: як працюватиме код-ідентифікатор
Заробітчан у Польщі змусять платити податки: як працюватиме код-ідентифікаторЕкономіка
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективність
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективністьУкраїна
"Я вражена, як ви захищаєте громадян": прем'єр Естонії приїхала на Донбас (фото)Донбас
В Україні може з’явитися своя система ПРО
В Україні може з’явитися своя система ПРО "Залізний купол"Україна
Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в ЄС (оновлено)
Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в ЄС (оновлено)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти