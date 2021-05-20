Коли відновлять міжнародні поїздки? У ВООЗ оцінили можливість

Як вважає директор Європейського офісу ВООЗ, поки ситуація з пандемією коронавірусу залишається серйозною

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали не відновлювати міжнародні поїздки, так як пандемія коронавірусу залишається серйозною загрозою.

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Про це заявив директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає ANSA.

За його словами, відновлювати міжнародні поїздки поки небезпечно.

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"Прямо зараз, перед обличчям загрози, яка зберігається і нової невизначеності, ми повинні продовжувати проявляти обережність і переосмислити або уникати міжнародних поїздок", – сказав він.

Так, у ВООЗ також заявили, що захворюваність на COVID-19 в Європі за останній місяць знизилася на 60% . Щотижнева кількість випадків нових випадків інфікування в Європі знизилася з 1,7 млн в середині квітня до 685 тис. Нових випадків на минулому тижні.

Також нагадаємо Всесвітня організація охорони здоров'я лише через рік після оголошення пандемії COVID-19 визнала, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом.

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