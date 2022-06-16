У Франції росіянин осквернив прапор України – його дані "злили" у Мережу

Небайдужі громадяни покарали рашиста

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Франції вибухнув скандал через чергового рашиста. Росіянин демонстративно висякався у прапор України та опублікував відео. Обурені люди знайшли всі його дані та виклали у Мережу. Інформація з'явилася у Telegram-каналі "я вам пишу!"

Чоловік зняв маленький синьо-жовтий прапор із чужого автомобіля, сів у машину і висякався у нього, викрикнувши при цьому "Слава Україні". Як з'ясувалося, чоловіка звуть Річард Кравчук, він 1984 року народження, в нього є дружина і дитина. Також оприлюднили його місце роботи, номер телефону та посилання на сторінки в соцмережах.

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"Неприємний розсіяний вважає, що висякатися у прапор України — чудовий жарт. Тоді питання: а якого х** цей пан не сидить у своїй прекрасній Росії, а тусить у Франції? От х*ле, питається? Дуже хочеться, щоб його депортували, і на Уралі нехай хоч підтирається нашими прапорами — ну, а що робити, якщо немає паперу?" — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилася фотографія могили військового у Росії, на яку хтось поклав вінок у кольорах українського прапора. Там поховано лейтенанта Микиту Мальковського, який загинув 27 травня. Йому було 28 років. Могила знаходиться на Слов'янському цвинтарі Краснодара.

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