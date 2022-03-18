Найстаріший банк США відмовився інвестувати в цінні папери РФ

Світ поступово відмовляється від Росії

Банк відмовився від інвестицій в РФ/Фото: Facebook/BNY Mellon, колаж: "Сьогодні"

Найстаріший банк Сполучених Штатів Америки Bank of New York Mellon відмовився від інвестицій в російські цінні папери. Рішення пов'язане з нападом РФ на Україну. Кредитна організація також пожертвувала 1 млн доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям.

Про це йдеться в заяві BNY Mellon.

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Деталі

"BNY Mellon єдиний перед трагічними подіями, що відбуваються в Україні. Спочатку ми жертвуємо 1 мільйон доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям", — йдеться в заяві банку.

Також BNY Mellon оголосив про припинення банківського бізнесу у РФ і припинення інвестицій в російські цінні папери. У банку наголосили, що продовжать працювати з багатонаціональними клієнтами, які залежать від послуг фінансової установи зі зберігання та обліку для управління ризиками.

Відмова від інвестицій в російські цінні папери призведе до одноразового скорочення виторгу приблизно на 100 мільйонів доларів в першому кварталі, а також вплине на річний дохід банку приблизно на 80-100 мільйонів доларів в майбутньому.

Санкційний зашморг

Росія обкладена санкціями вже з усіх боків, а провідні світові компанії стали покидати цей нестабільний ринок.

Серед перших Сполучені Штати Америки ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб. 13 березня уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця держава вводить санкції за агресію Росії проти України .

. Нинішні санкції проти російських олігархів та чиновників дозволяють заарештовувати їхнє майно. Наприклад, за міжнародними санкціями було заарештовано два розкішні активи власника АТ "Дніпрогаз", виконавчого директора ТНК-ВР Віктора Вексельберга – літак Airbus A319-115 та яхта Tango. Кожен із цих активів оцінюється приблизно в 90 мільйонів доларів .

. Тим часом рубль продовжує демонструвати круте піке. 14 березня 2022 року курс американської валюти в банках Росії вже досяг близько 250-300 рублів (на початок війни було 76-78 рублів).

250-300 рублів (на початок війни було 76-78 рублів). Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co вважають, що російська економіка буквально повисла на межі дефолту.

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