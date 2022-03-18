Найстаріший банк США відмовився інвестувати в цінні папери РФ

Найстаріший банк Сполучених Штатів Америки Bank of New York Mellon відмовився від інвестицій в російські цінні папери. Рішення пов'язане з нападом РФ на Україну. Кредитна організація також пожертвувала 1 млн доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям.
Про це йдеться в заяві BNY Mellon.
Деталі
"BNY Mellon єдиний перед трагічними подіями, що відбуваються в Україні. Спочатку ми жертвуємо 1 мільйон доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям", — йдеться в заяві банку.
Також BNY Mellon оголосив про припинення банківського бізнесу у РФ і припинення інвестицій в російські цінні папери. У банку наголосили, що продовжать працювати з багатонаціональними клієнтами, які залежать від послуг фінансової установи зі зберігання та обліку для управління ризиками.
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Відмова від інвестицій в російські цінні папери призведе до одноразового скорочення виторгу приблизно на 100 мільйонів доларів в першому кварталі, а також вплине на річний дохід банку приблизно на 80-100 мільйонів доларів в майбутньому.
Санкційний зашморг
- Росія обкладена санкціями вже з усіх боків, а провідні світові компанії стали покидати цей нестабільний ринок.
- Серед перших Сполучені Штати Америки ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.
- 13 березня уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця держава вводить санкції за агресію Росії проти України.
- Нинішні санкції проти російських олігархів та чиновників дозволяють заарештовувати їхнє майно. Наприклад, за міжнародними санкціями було заарештовано два розкішні активи власника АТ "Дніпрогаз", виконавчого директора ТНК-ВР Віктора Вексельберга – літак Airbus A319-115 та яхта Tango. Кожен із цих активів оцінюється приблизно в 90 мільйонів доларів.
- Тим часом рубль продовжує демонструвати круте піке. 14 березня 2022 року курс американської валюти в банках Росії вже досяг близько 250-300 рублів (на початок війни було 76-78 рублів).
- Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co вважають, що російська економіка буквально повисла на межі дефолту.