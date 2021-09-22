Стрілянина в Пермі – число постраждалих зросло до 43 людей

Кількість постраждалих після НП в пермському університеті зросла з 24 до 43 людей. Більшість пацієнтів у задовільному стані, в украй важкому перебуває лише стрілок – Тимур Бекумансуров.
Про це пише Properm.
Зазначається, що 12 людей перебувають у трьох стаціонарах Пермі: 11 постраждалих у задовільному стані, ще один, Тимур, – у вкрай важкому. Йому ампутували частину гомілки.
Хлопця вже перевели з реанімації у звичайну палату, він так і не приходив до тями. Лікарі вважають, що хлопцеві може загрожувати небезпека через можливу відмову нирок, оскільки він отримав безліч травм.
Пацієнти на амбулаторному лікуванні в задовільному стані, розповіла міністр охорони здоров'я Прикам'я Анастасія Крутень.
Членам сімей постраждалих і загиблих виплатили вже понад 17 млн рублів. Гроші отримали всі 28 членів сімей загиблих.
Що відомо про стрілянину
- Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11-ї ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна.
- У Мережу потрапили кадри нападу: Бекмансуров добивав поранених на підлозі.
- Нападника ліквідували. Зброя, з якої він вів стрілянину, не травматична.
- Через стрілянину в університеті Пермі загинули 6 людей.