У Путіна назвали "головне завдання" у війні проти України

У Кремлі впевнені, що російські війська зможуть "виконати всі завдання"

Дмитро Пєсков назвав головну мету Володимира Путіна в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не сумніваються у тому, що досягнуть усіх завдань так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

Про це він сказав у п'ятницю, 15 квітня, повідомляють російські ЗМІ.

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Пєсков уточнив, що "головним завданням" війни в Україні є знищення "націоналістичних батальйонів".

"У Кремлі не сумніваються, що всі завдання спеціальної операції в Україні будуть виконані", – додав речник Путіна.

Також у РФ почали активно розповсюджувати фразу російського сенатора, що війна "досить скоро закінчиться" і що окупанти "не збираються її затягувати".

Росія визнала великі втрати у війні проти України

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні. Про це він сказав в ефірі телеканалу Sky News.

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"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

При цьому Пєсков назвав перевірені фотографії та супутникові знімки загиблих мирних жителів на вулицях українських міст "нахабним фейком".

"Ми заперечуємо, що російські військові можуть мати щось спільне із цими звірствами і тим, що на вулицях Бучі були показані трупи", – сказав він.

Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоби повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

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