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Жінка, яку вдарив омонівець під час акції на підтримку Навального, перебуває в реанімації

24 січня, 09:30

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Жінка перебуває в непритомному стані

54-річна петербурженка Маргарита Юдіна, яка постраждала на масовій акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, перебуває у непритомному стані.

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Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"54-річна петербурженка Маргарита Юдіна, яка постраждала вчора від омонівця в Петербурзі – він вдарив її ногою, – перебуває в непритомному стані", – йдеться в повідомленні.

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У жінки серйозна травма голови, а за ніч їй стало гірше. Вона перебуває в реанімаційному відділенні.

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Раніше стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.

Нагадаємо, в Росії на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали 1338 людей.

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