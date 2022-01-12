"Це Росія вторглася в Україну": Нуланд жорстко "пройшлася" по окупантам

Москва намагається влаштувати в Україні внутрішній саботаж та дестабілізацію ситуації, заявили у США

Вікторія Нуланд пояснила, хто є хто. Колаж "Сьогодні"

Заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд звинуватила Росію у ескалації напруженості як усередині України, так і біля її кордонів. При цьому вона наголосила, що ні Україна, ні НАТО не є загрозами для Москви, а загрозу створює Кремль для цивілізованого світу. Про це вона сказала на брифінгу.

За її словами, нинішню кризу з безпекою в Європі створила саме Росія.

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"Це Росія зосередила 100-тисячну армію біля кордонів України. Саме Росія підготувала внутрішній саботаж та дестабілізацію. І саме Росія поширює дезінформацію та брехню про Україну, Сполучені Штати та НАТО, щоб виправдати свої дії", – заявила Нуланд.

Вона зазначила, що замість вирішення проблеми пандемії всередині своєї країни та проблем своїх громадян, Росія розпалює конфлікт, який їй дуже дорого коштуватиме. Дипломат також нагадала, що це не Україна виявила агресію до Росії.

"Це Росія вторглася в Україну у 2014 році, насильно окупувала Крим та продовжує вести війну на українській території. Україна ясно дала зрозуміти, що не має наміру якимось чином загрожувати Росії. Вона хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу. І Сполучені Штати залишаються непохитними у нашій підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", – сказала заступник держсекретаря.

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Нуланд наголосила, що і НАТО не є загрозою для Росії – це оборонний союз. Тому дипломатія — найкращий варіант для відновлення стабільності та безпеки для України, Європи та самої Росії.

"США не прийматимуть жодних рішень ні щодо Європи без Європи, ні щодо України без України, ні щодо НАТО без НАТО", – заявила вона.

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