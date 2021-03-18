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"Вони за це заплатять": Білий дім готується карати Росію

18 березня, 00:29

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В адміністрації Джо Байдена розповіли, що чекає на Кремль найближчими часом

На сьогоднішніх санкціях щодо Росії США зупинятися не збираються і готові найближчими тижнями ввести нові обмежувальні заходи.

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Про це, як повідомляє The Hill, на брифінгу 17 березня заявила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

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"Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США дадуть відповідь на багато дестабілізуючих дій Росії. Ми запросили нову оцінку з боку національної розвідки в чотирьох таких сферах і плануємо відреагувати на дії в кожній з них найближчими тижнями", – сказала Псакі.

Вона зазначила, що мова йде про втручання РФ у виборчий процес в США – напередодні національна розвідка США опублікувала доповідь, звинувативши Росію в спробі завадити перемозі Байдена на виборах.

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За словами Псакі, росіяни "втручалися або намагалися втрутитися у вибори протягом багатьох років, задовго до 2016 року".

"Ми в курсі цього, і, як сказав президент, вони за це заплатять", – додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, що після своєї інавгурації Джо Байден пообіцяв "без зволікань змусити Росію платити" за будь-які зловмисні дії, зокрема втручання у вибори, кібератаки або отруєння своїх громадян.

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