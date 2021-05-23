Більмо на оці у Лукашенка: правозахисник про затримання Протасевича в Мінську

Сис спростував чутки, що Протасевичу загрожує смертна кара, але засновнику NEXTA світить 12 років позбавлення волі

Правозахисник правозахисного центру "Вясна" Сергій Сис вважає, що ситуація із затриманням засновника NEXTA Романа Протасевича є унікальною.

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Про це він розповів "Сьогодні".

"Такого ще не було, щоб зупинили літак, що пролітав над країною транзитом. Найімовірніше в цьому замішана влада Білорусі. Протасевич – як більмо на оці у Лукашенка. У президента особиста образа. Але офіційних заяв я ще не чув", – каже нам Сис.

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Правозахисник також спростував чутки про те, що Протасевичу загрожує смертна кара.

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"Його підозрювали в причетності до екстремізму, але звинувачення за цією статтею висунуто не було", – пояснив Сис.

Проте, за його словами, головному редактору NEXTA світить 12 років позбавлення волі.

"Тепер кілька місяців буде йти слідство, восени суд і вирок", – припускає правозахисник.

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А тим часом ВПС Білорусі заявили, що підняли Міг-29 не для перехоплення цивільного судна, а щоб "допомогти".

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"Черговий екіпаж отримав завдання здійснювати контроль і, в разі необхідності, надати допомогу цивільному судну здійснити безпечну посадку на аеродром "Мінськ-2"... Військово-повітряні сили і війська ППО завжди готові відбити будь-яку загрозу в повітряному просторі, але водночас завжди готові надати допомогу будь-якому повітряному судну в разі лиха або будь-яких форс-мажорних обставин", – йдеться в заяві.

Раніше ми повідомляли, що після гучного затримання в Мінську екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича соцмережі закликають до бойкоту компанії Ryanair. Для того, щоб його затримати, спеціально посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса. Розпорядження дав особисто Олександр Лукашенко.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську