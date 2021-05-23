Більмо на оці у Лукашенка: правозахисник про затримання Протасевича в Мінську

Правозахисник правозахисного центру "Вясна" Сергій Сис вважає, що ситуація із затриманням засновника NEXTA Романа Протасевича є унікальною.
Про це він розповів "Сьогодні".
"Такого ще не було, щоб зупинили літак, що пролітав над країною транзитом. Найімовірніше в цьому замішана влада Білорусі. Протасевич – як більмо на оці у Лукашенка. У президента особиста образа. Але офіційних заяв я ще не чув", – каже нам Сис.
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Правозахисник також спростував чутки про те, що Протасевичу загрожує смертна кара.
"Його підозрювали в причетності до екстремізму, але звинувачення за цією статтею висунуто не було", – пояснив Сис.
Проте, за його словами, головному редактору NEXTA світить 12 років позбавлення волі.
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"Тепер кілька місяців буде йти слідство, восени суд і вирок", – припускає правозахисник.
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А тим часом ВПС Білорусі заявили, що підняли Міг-29 не для перехоплення цивільного судна, а щоб "допомогти".
"Черговий екіпаж отримав завдання здійснювати контроль і, в разі необхідності, надати допомогу цивільному судну здійснити безпечну посадку на аеродром "Мінськ-2"... Військово-повітряні сили і війська ППО завжди готові відбити будь-яку загрозу в повітряному просторі, але водночас завжди готові надати допомогу будь-якому повітряному судну в разі лиха або будь-яких форс-мажорних обставин", – йдеться в заяві.
Раніше ми повідомляли, що після гучного затримання в Мінську екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича соцмережі закликають до бойкоту компанії Ryanair. Для того, щоб його затримати, спеціально посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса. Розпорядження дав особисто Олександр Лукашенко.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську