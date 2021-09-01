Британська розвідка МІ-6 провела переговори з талібами – ЗМІ

Співробітники служби зовнішньої розвідки Великобританії МІ-6 провели переговори з бойовиками радикального руху "Талібан" з метою отримання гарантій того, що Афганістан не стане майданчиком для терористів. Про це повідомляє The Telegraph у вівторок, 1 вересня.
Зазначається, що протягом двох тижнів високопоставлені представники МІ-6 проводили переговори з талібами в посольстві Великобританії в Кабулі, а також в столиці Катару Досі. Переговори з членами "Талібану" провів спеціальний представник прем'єр-міністра Великої Британії з Афганістану і керівник Об'єднаного розвідувального комітету Британії Саймон Гасс.
Британці хотіли домогтися від "Талібану" гарантій того, що Афганістан не буде використаний в якості бази для терористичних атак на західні країни.
При цьому в МІ-6 не відповіли на питання журналістів про те, чи дійсно такі переговори мали місце.
Раніше речник Міністерства оборони США Джон Кірбі оголосив про закінчення війни в Афганістані. Пентагон показав останнього американського військовослужбовця, який покинув столицю Афганістану.
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