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Про замінування літака Ryanair повідомили за півгодини до отримання "листа ХАМАС" – ЗМІ

27 травня, 14:43

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Лист був відправлений з захищеного сервісу, точне місцезнаходження відправника визначити неможливо

Лист був відправлений через 27 хвилин після того, як літак увійшов в повітряний простір Білорусі. Фото: Lucas Davies / Unsplash Фото: Lucas Davies / Unsplash

Лист був відправлений через 27 хвилин після того, як літак увійшов в повітряний простір Білорусі. Фото: Lucas Davies / Unsplash Фото: Lucas Davies / Unsplash

Повідомлення про мінування літака Ryanair, який примусово здійснив посадку в Мінську, надійшло на пошту аеропорту через півгодини після того, як влада розповіла про бомбу екіпажу.

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Про це повідомляє низка іноземних ЗМІ.

Лист був відправлений через 27 хвилин після того, як літак увійшов до повітряного простору Білорусі і через 24 хвилини після того, як управління повітряним рухом в Мінську поінформувало пілотів про загрозу.

Наводиться також текст листа:

"Ми, "солдати ХАМАС", вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь в секторі Газа. Ми вимагаємо, щоб ЄС відмовився від підтримки Ізраїлю у цій війні. Ми знаємо, що учасники Дельфійського економічного форуму повертаються додому 23 травня рейсом FR4978. На цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом".

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Текст ідентичний тому, який зачитував чиновник Мінтрансу Білорусі, обґрунтовуючи дії диспетчерів.

Зазначимо, палестинське угруповання ХАМАС заперечує свою причетність до інциденту.

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Протасевича затримали 23 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

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Daily Beast зазначає, що лист був направлений через два дні після угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Лист був відправлений з захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, зареєстрованого в Швейцарії. При цьому точне місцезнаходження відправника у випадку з цим сервісом визначити неможливо.

Ryanair поки не коментувала розслідування.

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Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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