Telegram не боротиметься з фейк про COVID-19. Дуров відповів, чому

Засновник Telegram впевнений, що видалення постів про теорії змови, лише підсилює віру в такі теорії

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров розкритикував великі соцмережі за видалення неофіційною інформацією про коронавірус. На його думку, боротьба з фальшивими новинами і дезінформацією може в кінцевому підсумку підірвати довіру людей до нейтральності соціальних мереж.

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Про це Дуров написав на своєму каналі в Telegram.

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Дуров каже, що Telegram ніколи не блокував повідомлення з теорією лабораторних витоків коронавирусу, давши можливість користувачам самим розібратися в тому, що відбувається.

"Всього рік тому ідея про те, що вірус виник з Уханьскій лабораторії, була відкинута як теорія змови. Facebook, Twitter та інші соціальні мережі заблокували повідомлення з теорією лабораторних витоків. Однак сьогодні ця теорія стає основною науковою версією про походження вірусу", – написав Дуров.

Одночасно месенджер працював з урядами 19 країн, щоб надати користувачам актуальну, прийняту в наукових колах інформацію про пандемію. На думку Дурова, суспільство з часом може змінювати ставлення до деяких ідей, а значить має право отримувати інформацію з різних джерел.

"Ми не думали, що наша роль – вирішувати за наших користувачів, у що вони повинні вірити. За 20 років керування дискусійними платформами я помітив, що теорії змови тільки посилюються кожен раз, коли їх контент видаляється модераторами", – резюмував засновник Telegram.

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Дуров про цензуру в питанні походження коронавирусу

Нагадаємо, що зовсім недавно модератори месенджера Telegram заблокували кілька каналів з особистими даними учасників протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального , які пройшли в Росії. У цих Telegram-каналах у відкритий доступ були викладені телефонні номери і адреси протестувальників.

А під час захоплення Капітолію на виборах в США Telegram видалив сотні постів з закликами до насильства в Сполучених Штатах.

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