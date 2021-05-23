"У нас шок": батьки затриманого Протасевича досі не знають, де їхній син

Батьки Романа Протасевича дізналися про затримання сина в аеропорту Мінська з новин і досі не знають, де він.
Про це tut.by розповів батько Романа – Дмитро Протасевич.
"У нас шок, усвідомлення того, що те, що відбувається, не вписується в жодні межа логіки і розумних правил. Ми навіть припустити не могли такий поворот подій", – сказав Дмитро Протасевич.
Читайте також: Новий заручник Лукашенка: всі подробиці затримання Романа Протасевича в Мінську (оновлюється)
У Греції Роман був у відпустці. Про його місцеперебування знало обмежене коло людей.
"Це була суто наша інформація. Він нікому не хотів говорити. І від нас ніхто не міг дізнатися, що нам відомо, де наш син", – сказав батько Протасевича.
Протасевич на борту літака
В трендіВи вбили пасажира! Після затримання Протасевича соцмережі закликають бойкотувати компанію Ryanair
Батькам було відомо, що Роман мав летіти з Афін 23 травня, але ні номера рейсу, ні коли саме прибуде син, вони не знали.
Читайте також: Більмо на оці у Лукашенка: правозахисник про затримання Протасевича в Мінську
"Коли дізналися інформацію про те, що літак рейсу Афіни – Вільнюс здійснив посадку в Мінську, у нас виникла підозра, що щось тут не так. Ми подумали, що цим рейсом міг летіти наш син. Так і виявилося. Далі ми з телеграм-каналів дізналися, що його затримали", – розповів батько Романа.
Батьки не знають, де їхній син і що з ним, – з ними ніхто не зв'язувався, а телефон Романа Протасевича недоступний.
Раніше ми повідомляли, що після гучного затримання в Мінську екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича соцмережі закликають до бойкоту компанії Ryanair. Для того, щоб його затримати, спеціально посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса. Розпорядження дав особисто Олександр Лукашенко.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську