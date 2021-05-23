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"У нас шок": батьки затриманого Протасевича досі не знають, де їхній син

23 травня, 18:29

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони знали, що син 23 травня повертається з відпустки, але їм було невідомо, яким рейсом, – про затримання дізналися з Telegram-каналів

Батьки Романа Протасевича дізналися про затримання сина в аеропорту Мінська з новин і досі не знають, де він.

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Про це tut.by розповів батько Романа – Дмитро Протасевич.

"У нас шок, усвідомлення того, що те, що відбувається, не вписується в жодні межа логіки і розумних правил. Ми навіть припустити не могли такий поворот подій", – сказав Дмитро Протасевич.

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У Греції Роман був у відпустці. Про його місцеперебування знало обмежене коло людей.

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"Це була суто наша інформація. Він нікому не хотів говорити. І від нас ніхто не міг дізнатися, що нам відомо, де наш син", – сказав батько Протасевича.

Протасевич на борту літака

Протасевич на борту літака

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Батькам було відомо, що Роман мав летіти з Афін 23 травня, але ні номера рейсу, ні коли саме прибуде син, вони не знали.

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"Коли дізналися інформацію про те, що літак рейсу Афіни – Вільнюс здійснив посадку в Мінську, у нас виникла підозра, що щось тут не так. Ми подумали, що цим рейсом міг летіти наш син. Так і виявилося. Далі ми з телеграм-каналів дізналися, що його затримали", – розповів батько Романа.

Батьки не знають, де їхній син і що з ним, – з ними ніхто не зв'язувався, а телефон Романа Протасевича недоступний.

Раніше ми повідомляли, що після гучного затримання в Мінську екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича соцмережі закликають до бойкоту компанії Ryanair. Для того, щоб його затримати, спеціально посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса. Розпорядження дав особисто Олександр Лукашенко.

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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