Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

В Австралії протестувальники проти карантину атакували копів – почалися масові затримання

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 вересня, 21:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Учасники акції протесту не хотіли слухати поліцейських і у відповідь на прохання розійтися почали кидати в них пляшки
Протести в Австралії закінчилися масовими затриманнями
Протести в Австралії закінчилися масовими затриманнями / Фото: Колаж: Сьогодні

В Австралії мітинги проти карантину завершилися зіткненнями з поліцією. Копи затримали понад 250 учасників протесту.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Реклама

Читайте також:

Акції протесту організували в Мальбурні. Правоохоронці хотіли стримати натовп і закликали людей розійтися через порушення соціальної дистанції. Але у відповідь їх закидали пляшками з водою і камінням.

У результаті правоохоронці викликали підкріплення і почалися масові арешти, затримали більше двох з половиною сотень протестувальників.

Реклама

Акції супротивників карантинних обмежень проходили і в інших великих містах Австралії, втім, там до таких сутичок не дійшло.

Карантинні протести по всьому світу

Світом вже давно йде хвиля протестів проти обмежень через пандемію коронавірусу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Кращі статті за тиждень
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 вересня 1991. Президія Верховної Ради України постановила, що до прийняття Конституції України дозволити в протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор…

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Скоро повний місяць
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти