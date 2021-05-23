Разом з екс-головредом NEXTA у Мінську затримали його дівчину – ЗМІ

До Вільнюса з Мінська не вилетіли два громадянина Білорусі і чотири громадянина Росії, хто вони – невідомо

У Мінську після примусової посадки літака Ryanair крім колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали і його дівчину, яка летіла разом з ним у Вільнюс із Афін.

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Про це повідомив телеграм-канал "Білорусь головного мозку".

Пасажир цього рейсу розповів, що, дізнавшись про екстрену посадку в Мінську, Протасевич почав передавати своїй дівчині речі, в тому числі ноутбук і телефон.

Також відомо, що у Вільнюс з Мінська не вилетіли два громадянина Білорусі і чотири громадянина Росії, але хто решта людей, що залишилися в Мінську, поки не відомо.

"Близько 15 хвилин тому в Литві приземлився літак Ryanair – на рейсі не виявилося двох білорусів і чотирьох росіян", – йдеться в повідомленні.

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Літак приземлився у Вільнюсі близько 21:30 вечора. Зустрічати лайнер в аеропорт приїхала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимон.

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, влада Білорусі змусила зробити посадку літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни – Вільнюс, заявивши про повідомленні про мінування. Після приземлення лайнера в Мінську був заарештований екс-головний редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який летів у ньому.

Ми також писали, що перед затриманням колишній головний редактор NEXTA Роман Протасевич сказав пасажирам, що летіли з ним до Вільнюса, що йому загрожує смертна кара.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів головний редактор Telegram-каналу NEXTA, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську