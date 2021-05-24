Затримання Протасевича в Мінську. Посадку літака засудили в ICAO

В ICAO вказали, що інцидент з літаком Ryanair може суперечити Чиказькій конвенції – подробиці

В ICAO хочуть отримати більше інформації про інцидент. Фото: Reuters / W.Rattay

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) прокоментувала вимушену посадку літака Ryanair в Мінську. Там заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку ICAO, може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

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Про це йдеться на сторінці організації в Twitter.

"ICAO серйозно стурбована явною вимушеною посадкою рейсу Ryanair і його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції", – йдеться в повідомленні.

Також в організації зазначили, що сподіватися отримати більше інформації.

"Ми сподіваємося, що більше інформації буде офіційно підтверджено зацікавленими країнами та операторами", – зазначили в ICAO.

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Зазначимо, що Конвенція про міжнародну цивільну авіацію, або Чиказька конвенція, – це основний документ міжнародного права, який регулює цивільні авіаперевезення. Документ був затверджений у 1944 році в Чикаго.

Нагадаємо, у неділю, 23 травня, в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борта, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, у якому летів Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку у Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську