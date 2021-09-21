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Отец пермского стрелка воевал на Донбассе и дал сыну деньги на оружие

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
21 сентября, 16:17
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По факту стрельбы в Пермском государственном университете открыто уголовное дело
Тимур Бекмансуров движется в сторону университета. Фото: коллаж "Сегодня"
Тимур Бекмансуров движется в сторону университета. Фото: коллаж "Сегодня"

Отец Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете в России, воевал против украинской армии на Донбассе, а также был наемником в Чечне.

Об этом сообщил сосед семьи, пожелавший остаться анонимным, пишет Znak.

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"Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще из Чеченской войны наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", — сказал он.

Отец стрелка с детства знакомил Тимура с оружием и даже дал ему 38 тысяч рублей на ружье.

"Несколько родительских стволов в этой квартире до сих пор сохраняются, Тимур на них и учился стрелять", — добавил сосед.

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Детали инцидента

  • Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.
  • Нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.
  • Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей.

Ранее мы сообщали, что появились имена и фото погибших во время стрельбы.

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Также напомним, мать стрелка рассказала, что ее сын всегда интересовался войной и оружием.

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