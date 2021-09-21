Отец пермского стрелка воевал на Донбассе и дал сыну деньги на оружие

По факту стрельбы в Пермском государственном университете открыто уголовное дело

Тимур Бекмансуров движется в сторону университета. Фото: коллаж "Сегодня"

Отец Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете в России, воевал против украинской армии на Донбассе, а также был наемником в Чечне.

Об этом сообщил сосед семьи, пожелавший остаться анонимным, пишет Znak.

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"Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще из Чеченской войны наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", — сказал он.

Отец стрелка с детства знакомил Тимура с оружием и даже дал ему 38 тысяч рублей на ружье.

"Несколько родительских стволов в этой квартире до сих пор сохраняются, Тимур на них и учился стрелять", — добавил сосед.

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Детали инцидента

Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.

около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна. Нападавшего ликвидировали . Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.

. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое. Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей.

Ранее мы сообщали, что появились имена и фото погибших во время стрельбы.

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Также напомним, мать стрелка рассказала, что ее сын всегда интересовался войной и оружием.