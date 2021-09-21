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Батько пермського стрілка воював на Донбасі і дав синові гроші на зброю

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
21 вересня, 16:17
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За фактом стрілянини в Пермському державному університеті відкрито кримінальну справу
Тимур Бекмансуров рухається в бік університету. Фото: колаж "Сьогодні"
Тимур Бекмансуров рухається в бік університету. Фото: колаж "Сьогодні"

Батько Тимура Бекмансурова, який влаштував стрілянину в Пермському державному університеті в Росії, воював проти української армії на Донбасі, а також був найманцем в Чечні.

Про це повідомив сусід родини, який побажав залишитися анонімним, пише Znak.

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"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з Чеченської війни найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", – сказав він.

Батько стрілка з дитинства знайомив Тимура зі зброєю і навіть дав йому 38 тисяч рублів на рушницю.

"Декілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти", – додав сусід.

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Деталі інциденту

  • Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11-ї ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна.
  • Нападника ліквідували. Зброя, з якої він вів стрілянину, не травматична.
  • Через стрілянину в університеті Пермі загинули 8 людей.

Раніше ми повідомляли, що з'явилися імена і фото загиблих під час стрілянини.

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Також нагадаємо, мати стрільця розповіла, що її син завжди цікавився війною і зброєю.

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