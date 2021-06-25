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Софью Сапегу, задержанную с Протасевичем, перевели под домашний арест

25 июня 2021 8:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Для родителей Софьи это стало неожиданностью, они находяться в шоковом состоянии

Софья Сапега во время дачи "показаний". Фото: скриншот

Софья Сапега во время дачи "показаний". Фото: скриншот

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, перевели под домашний арест.

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Об этом родители девушки сообщили BBC.

По словам отчима девушки Сергея Дудича, для родителей это решение стало неожиданностью.

"Мы находимся в шоке", — сказал он.

Сейчас Софья одна в съемной квартире в Минске.

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Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

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По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

Позже в Сети появилось видео с "признанием" Софьи Сапеги, что она является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Кроме того, смотрите видео допроса Протасевича.

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