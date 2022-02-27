"Мы идем за вами": Великобритания планирует атаковать российских олигархов

Лиз Трасс заявила, что олигархам негде будет спрятаться

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Великобритания составила новый список санкций против олигархов Российской Федерации.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет The Times.

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"Мы идем за вами"

По ее словам, в ближайшие недели санкции коснутся еще "большего количества клептократов". Также она добавила: "Мы идем за вами".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

Кроме этого, Трасс заявила, что "сверхбогатым людям, связанным с режимом Владимира Путина, которые использовали юридические фирмы Лондона, чтобы угрожать правительству, негде будет спрятаться".

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Помощь Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад начал техническую подготовку к принятию решения об отключении России от SWIFT.

Президент США Джо Байден заявил о введении санкций против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

"А также отсоединим крупные банки от американской финансовой системы. При этом сегодня мы блокируем четыре банка, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов".

Кроме этого, США рассматривают возможность санкций против центрального банка Российской Федерации.

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Швейцария приказала банкам заморозить активы физических и юридических лиц, включенных в "черный" список санкций Европейского Союза, который был принят против Российской Федерации.

Великобритания в ответ на российское вторжение в Украину вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота", запрещает полеты в страну, запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все крупнейшие российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании.

Напомним, хакерская группировка Anonymous обратилась к президенту России Владимиру Путину. Они требуют, чтобы Путин восстановил права украинского народа, а также подал в отставку.

Кроме этого, Комитет министров Совета Европы приостановил право Российской Федерации быть представленной в двух органах – Комитете министров и в ПАСЕ – из-за агрессии РФ против Украины.

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