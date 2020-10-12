Нобелевская неделя завершилась. Рассказываем, какие открытия признаны главными в этом году

Нобелевский комитет огласил всех лауреатов премии этого года. Премия присуждается в областях литературы, физики, медицины, химии, экономики и за вклад в достижение мира по завещанию шведского химика и изобретателя Альфреда Нобеля.

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Всю неделю "Сегодня" следил за Нобелевской недели. Кому и за что присуждены премии в 2020 году читайте в нашем обзоре.

Открытие "ласкового" убийцы

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за открытие гепатита С стали американцы Харви Альтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хьютон.

Гепатит С – одно из наиболее коварных заболеваний. Его еще называют "ласковым убийцей" из-за способности маскироваться под видом множества других заболеваний. Часто он годами и даже десятилетиями не проявляется. А когда дает о себе знать, бывает уже слишком поздно.

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Благодаря открытию и созданию тест-систем медики во всем мире смогли понять масштабность эпидемии вирусного гепатита С и влиять на его распространение путем тестирования донорской крови.

На данный момент вирусом гепатита С инфицировано примерно 150 миллионов человек на планете. В индустриально развитых странах Северной Америки, Западной Европы, в Японии вирус гепатита С является основным фактором развития цирроза печени и первичного рака печени. Поэтому лечение от гепатита С снижает летальность от этих заболеваний.

Открытие самого загадочного явления в космосе

Нобелевскую премию по физике в этом году разделили сразу три лауреата. Открытия ученых связаны с одним из самых загадочных явлений во Вселенной – черной дырой.

Роджер Пенроуз показал, что черные дыры – это прямое следствие общей теории относительности.

Райнхард Гензель и Андреа Гез обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект, который управляет орбитами звезд в центре Млечного Пути – это сверхмассивная черная дыра.

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10 апреля 2019 года, учёные продемонстрировали первые в истории снимки окрестности чёрной дыры (горизонта событий). Астрофизики показали, как выглядит сверхмассивная чёрная дыра M 87* в центре сверхгигантской эллиптической галактики Messier 87 (М87) в созвездии Девы. / Фото: NASA

Открытия лауреатов этого года открыли новый путь в изучении черных дыр. Благодаря Роджеру Пенроузу, Райнхарду Гензелю и Андреа Гезу мы знаем, что черные дыры на самом деле существуют. До них черные дыры существовали только в догадках и теориях.

Ученые считают, что исследование черных дыр может дать ответ на вопрос как возникла Вселенная. Также черные дыры являются самыми грандиозными источниками энергии и черные дыры рассматривают как источник энергии для человечества в будущем.

Изобретение генетических ножниц

Нобелевскую премию по химии в этом году присвоили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дубне за открытие генетических ножниц. Их генная технология позволяет изменять ДНК микроорганизмов, растений, животных... и даже человека. Таким образом, усовершенствуется создание ГМО – генно модифицированных организмов.

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Генетические ножницы уже используют в медицине и селекции растений. Например, в исследованиях болезней их используют для изменения ДНК клеток у лабораторных животных, чтобы понимать, как разные гены функционируют и взаимодействуют во время болезни. Сейчас также проходят испытания методов лечение наследственных болезней, чтобы выяснить, можно ли использовать "инструмент" для лечения заболеваний крови, как серповидноклеточная анемия и талассемия, а также наследственных заболеваний глаз. Ученые уже разрабатывают методы восстановления генов в крупных органах, таких как мозг и мышцы.

Также ученые отредактировали гены, которые заставляют рис поглощать тяжелые металлы из почвы, что привело к созданию улучшенных сортов риса с более низким уровнем кадмия и мышьяка. То есть – создание генно модифицированных организмов (ГМО). Исследователи также разработали культуры, которые лучше переносят засуху в более теплом климате и устойчивы к насекомым и вредителям, с которыми в противном случае пришлось бы бороться с использованием пестицидов.

Поэзия перемен и возрождения

Нобелевскую премию по литературе получила Луиза Глюк"за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Луиза Глюк – известная современная американская поэтесса, автор 12 сборников стихов, за которые она получила целый ряд наград, в том числе Пулитцеровскую премию.

Фото: Academy of Achievement Summit

Луизу Глюк называют автобиографическим поэтом. Хотя ее темы разнообразные, но заметно, что поэзия Глюк сосредоточена на травме. На протяжении всей своей карьеры она писала о смерти, потере, отвержении, крахе отношений и попытках исцеления и обновления. Ее работы известны тем, что она опирается на мифы, историю и природу для размышлений о личном опыте и современной жизни. Так, в ее стихах голоса Дидоны, Персефоны и Эвридики – брошенных, наказанных, преданных – являются масками "я" одновременно личными и универсальными.

Луиза Глюк не только увлечена ошибками и меняющимися условиями жизни, она также является поэтессой радикальных перемен и возрождения, в которых шаг вперед совершается из глубокого чувства потери.

Если еще не читали поэзию Луизы Глюк, мы собрали для пять стихов, которые стоит прочитать.

Борьба с голодом

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа (ВПП) за борьбу с голодом. Это не первая организация, которая получает "Нобеля".

ВПП – это ветка Организации объединенных наций, которая предоставляет продуктовую помощь.

Цель организации – "Нулевой голод". ВПП хочет покончить с голодом в мире до 2030 года, обеспечить продовольственную безопасность, улучшить питание и помогать устойчивому развитию сельского хозяйства.

По данным организации, 822 миллионов человек в мире недоедают из-за продолжающихся конфликтов, климатических кризисов и экономических потрясений.

Премией мира награждают как людей, так и организации.

Первая организация, которая получила "Нобеля", – Институт международного права. В 1904 году Институт наградили за разработку принципов международного права и решения конфликтов.

Всего за существование премии мы насчитали 24 организации, которые получили Нобеля.Среди лауреатов премии мира в разные годы были ООН, ЮНИСЕФ, Amnesty International, Европейский союз.

Нажимайте на название организации на таймлайне и узнавайте, за что она получила Нобелевскую премию.

Новые форматы аукционов

Лауреаты этого года по экономике Пол Милгром и Роберт Уилсон изучили, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые сложно продать традиционным способом. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру.

В настоящее время на аукционах каждый день из рук в руки переходят предметы на астрономические суммы денег, не только предметы домашнего обихода, предметы искусства и старины, но также ценные бумаги, полезные ископаемые и энергию. Государственные закупки также могут проводиться в форме аукционов.

Роберт Уилсон разработал теорию аукционов предметов с общей стоимостью – стоимостью, которая заранее не определена, но, в конце концов, одинакова для всех. Примеры включают будущую стоимость радиочастот или объем полезных ископаемых в определенной области. Уилсон показал, почему рациональные участники торгов, как правило, размещают ставки ниже их собственной наилучшей оценки общей стоимости: они беспокоятся о проклятии победителя, то есть о том, что они заплатят слишком много и проиграют.

Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, которая допускает не только общие ценности, но и частные ценности, которые варьируются от участника к участнику торгов. Он проанализировал стратегии назначения ставок в ряде хорошо известных форматов аукционов, продемонстрировав, что такой формат принесет продавцу более высокий ожидаемый доход, когда участники торгов узнают больше об оценочной стоимости друг друга во время торгов.

Со временем общества распределяли среди пользователей все более сложные объекты, такие как посадочные места и радиочастоты. В ответ Милгром и Уилсон изобрели новые форматы одновременной продажи на аукционе многих взаимосвязанных объектов от имени продавца, мотивированного широкой общественной выгодой, а не максимальным доходом. В 1994 году власти США впервые использовали один из своих форматов аукционов для продажи радиочастот операторам связи. С тех пор этому примеру последовали и многие другие страны.

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