Одним абзацем. Как прошел еще один день конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанская армия заняла еще 13 населенных пунктов и нанесла удар по Степанакерту

В Нагорном Карабахе 27-е сутки продолжаются боевые действия между азербайджанской армией и противостоящей ей "армией обороны Арцаха", поддерживаемой добровольцами из Армении. Пока лидеры Турции и США заявляют о своей готовности миротворить, страдают простые граждане.

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Что происходило в регионе в пятницу, 23 октября.

С утра в Баку заявили, что азербайджанские военные смогли занять новые позиции, а противник потерял контроль над войсками в Нагорном Карабахе. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ситуация на границе с Арменией изменилась, и призвал Ереван "вести себя более логично" и проявить приверженность освобождению "оккупированных территорий" Нагорного Карабаха. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет такое же право на участие в мирном процессе по Нагорному Карабаху, как и Москва. Ближе к вечеру Армения обвинила Азербайджан в применении военной авиации и воздушном ударе по городу Мартакерт (азерб. – Агдере) на севере непризнанной "республики". А тем временем Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией еще 13 сел в четырех районах Карабаха. Вечером президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху в качестве посредника и рассказал о "хорошем прогрессе" на переговорах о завершении боевых действий в регионе. А пока Трамп рассказывал о своем миротворчестве, в "столице" т.наз. республики Арцах городе Степанакерте (азерб. – Ханкенди) выли сирены воздушной тревоги, кроме того, подвергся бомбардировке город Мартуни в Армении. Во время ракетного обстрела Степанакерта сгорел автомобиль, были разрушены ближайшие здания и магазины, также поврежден газопровод, по которому "голубое топливо" шло в жилой квартал. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Ближе к полуночи государственный секретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан вернуться к переговорам по Карабаху.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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