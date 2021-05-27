Принудительная посадка самолета Ryanair. ICAO собирает экстренное заседание

Заседание состоится 27 мая. Фото Andrius Sytas/Reuters
Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет сегодня, 27 мая, незапланированное заседание из-за ситуации с принудительной посадкой Ryanair и ареста Романа Протасевича в Минске.
Об этом говорится в заявлении ICAO в Twitter.
"Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", — говорится в заявлении организации.
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Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.
По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.
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