Иностранные войска в Казахстане: кто из военных ОДКБ уже в стране и какие обязанности будут выполнять

Военные прибыли, чтобы урегулировать ситуацию в Казахстане/Коллаж: "Сегодня"

В Казахстан для урегулирования ситуации прибыли военные из нескольких стран. Так, на месте уже работают так называемые "миротворцы" РФ, а также Беларуси.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Военные РФ

Вчера в Казахстан начали свозить войска Российской Федерации. Первые военные, которых доставили самолетом, начали дежурить в Алматы. Кроме того, их привели в повышенную боевую готовность. От России в состав так называемых "миротворческих сил" вошли подразделения ВДВ. Их задача — охрана государственных и военных объектов.

Кроме того, стало известно, что президент РФ Владимир Путин отправил в Казахстан элитные спецотряды, которые захватили Крым и ОРДЛО.

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Военные Беларуси

В Казахстан прибыли белорусские военные сил ОДКБ. Их доставили на пяти самолетах Ил-76 для урегулирования ситуации в стране. В их состав входит рота витебских бойцов-десантников. Все они — военнослужащие-контрактники.

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"Республика Беларусь готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства", — говорится на сайте МИД Беларуси.

Миротворцы Армении

Правительство Армении разрешило отправить подразделение своих вооруженных сил в Казахстан в рамках "миротворческой миссии ОДКБ". Об этом стало известно 6 января. Ранее премьер-министр страны заявил, что совет ОДКБ направит в Казахстан миротворцев на ограниченный период "с целью стабилизации и нормализации обстановки".

Буду ли военные из Кыргызстана?

Парламент Кыргызстана не смог собраться на чрезвычайном заседании в четверг, 6 января, для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ.

У здания киргизского парламента в Бишкеке в четверг состоялась акция протеста против отправки военных. Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил в четверг, 6 января, что армия не будет контактировать с протестующими, а будет охранять стратегические объекты. Теперь обсуждение вопроса депутатами запланировано на пятницу, 7 января.

Ситуация

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