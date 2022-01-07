Иностранные войска в Казахстане: кто из военных ОДКБ уже в стране и какие обязанности будут выполнять

Военные прибыли, чтобы урегулировать ситуацию в Казахстане/Коллаж: "Сегодня"
В Казахстан для урегулирования ситуации прибыли военные из нескольких стран. Так, на месте уже работают так называемые "миротворцы" РФ, а также Беларуси.
Об этом сообщает "Сегодня".
Военные РФ
Вчера в Казахстан начали свозить войска Российской Федерации. Первые военные, которых доставили самолетом, начали дежурить в Алматы. Кроме того, их привели в повышенную боевую готовность. От России в состав так называемых "миротворческих сил" вошли подразделения ВДВ. Их задача — охрана государственных и военных объектов.
Кроме того, стало известно, что президент РФ Владимир Путин отправил в Казахстан элитные спецотряды, которые захватили Крым и ОРДЛО.
Военные Беларуси
В Казахстан прибыли белорусские военные сил ОДКБ. Их доставили на пяти самолетах Ил-76 для урегулирования ситуации в стране. В их состав входит рота витебских бойцов-десантников. Все они — военнослужащие-контрактники.
"Республика Беларусь готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства", — говорится на сайте МИД Беларуси.
Миротворцы Армении
Правительство Армении разрешило отправить подразделение своих вооруженных сил в Казахстан в рамках "миротворческой миссии ОДКБ". Об этом стало известно 6 января. Ранее премьер-министр страны заявил, что совет ОДКБ направит в Казахстан миротворцев на ограниченный период "с целью стабилизации и нормализации обстановки".
Буду ли военные из Кыргызстана?
Парламент Кыргызстана не смог собраться на чрезвычайном заседании в четверг, 6 января, для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ.
У здания киргизского парламента в Бишкеке в четверг состоялась акция протеста против отправки военных. Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил в четверг, 6 января, что армия не будет контактировать с протестующими, а будет охранять стратегические объекты. Теперь обсуждение вопроса депутатами запланировано на пятницу, 7 января.
Ситуация
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за повышения цен на топливо в два раза.
- После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Вскоре протестующие начали поджигать полицейские машины, а спецназ пошел в наступление, открыв огонь.
- 6 января в Казахстан начали прибывать российские военные в рамках помощи дружественному государству из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов военизированные формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и при оккупации Крыма.
- Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев считает, что в течение 2-3 дней ситуация в стране вернется под контроль властей.
- Власти Казахстана в последний раз предупредили вооруженных протестующих, которые отказываются подчиняться правоохранителям, что по ним будет открыт огонь на поражение.
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