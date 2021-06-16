Коротко и по делу. Что нужно знать о встрече Путина и Байдена (фото)

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Коллаж: "Сегодня"

В среду, 16 июня, в Женеве состоялась первая личная встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в качестве глав государств.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как прошла встреча и о чем говорили Байден с Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден встретились в Женеве. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Pool

Давка журналистов

В помещение, где проходило мероприятие, разрешили впустить по одному представителю от СМИ – будь то телевидение, печатные издания, радио или фотоагентства. Журналистка американского пула Анита Кумар обвинила российских сотрудников безопасности в том, что они кричали и отталкивали представителей Белого дома и журналистов. Те кричали в ответ, чтобы их не трогали.

СМИ сделали из кивка Байдена "согласие"

В зале было настолько хаотично, что ответ президента Байдена был неправильно понят российскими госСМИ. Когда один из представителей прессы спросил президента, доверяет ли он Путину, журналист написал: "Байден посмотрел мне в глаза и утвердительно кивнул". Но директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд отвергла это утверждение.

Путин и Байден обсудили вступление Украины в НАТО

Отвечая на вопросы, Путин признал, что Россия не станет брать на себя обязательства прекратить создавать угрозы Украине. При этом он, как уже неоднократно бывало раньше, умолчал, что Россия сама нарушает соглашения, достигнутые в Трехсторонней контактной группе.

Байден и Путин не пригласили друг друга в гости

Путин сообщил, что они не обменивались взаимными предложениями посетить свои страны. Также он заявил, что не помнит слов Байдена о том, что у него нет души. Об этом Байден заявил 10 лет назад, когда он в качестве вице-президента США встречался с российским президентом.

Путин вышел из себя на пресс-конференции

Путин заявил, что Соединенные Штаты якобы поддержали "государственный переворот" в Украине. Президент РФ начал обвинять в непредсказуемости политики США. Одним из таких примеров Путин считает поддержку Вашингтоном Революции достоинства.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

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Байден "тронул" Путина словами о маме

"Он вспоминал о своей семье, о чем мама с ним говорила… Это такие важные вещи. Они не имеют вроде бы прямого отношения к делу, но тем не менее…", – сказал президент РФ.

Путин заявил, что ему кажется, что они с Байденом "в целом говорили на одном языке".

"Но это не значит, что мы должны заглядывать друг другу в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет. Мы защищаем интересы наших стран, народов. И эти отношения всегда прежде всего носят прагматический характер", – сказал Путин.

Байден и Путин обменялись подарками

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подарил российскому президенту Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки Aviator, а также хрустальную статуэтку бизона. Тем временем, как сообщил российским СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Кремля подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва".

Когда будут результаты встречи?

Байден считает, что реальные результаты его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным станут понятны по меньшей мере через шесть месяцев, но в целом оценил саммит позитивно.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным. Фото: Peter Klaunzer/ Pool via REUTERS

Байден и Путин решили не проводить совместную пресс-конференцию, и первым общаться с журналистами по итогам саммита начал президент РФ. Сайт "Сегодня" рассказывал, о чем говорил Путин.

После личных переговоров президентов Байдена и Путина встреча продолжилась в расширенном формате. И в ней уже приняли участие Виктория Нуланд и Дмитрий Козак, которые специализируются на вопросах Украины. О результатах переговоров смотрите в сюжете: