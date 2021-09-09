Талибы запустили коммерческие рейсы из Кабула

На первом коммерческом рейсе могли вылететь иностранцы, не успевшие эвакуироваться ранее / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В четверг, 9 сентября, из Кабула вылетел первый международный коммерческий рейс в столицу Катара, где в последнее время проходили все переговоры с движением "Талибан".

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным американских журналистов, рейс совершил самолет Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways. Гражданство тех, кто вылетел на этом лайнере, неизвестно. По данным разведки, перед взлетом возле этого самолета были замечены официальные лица Катара и движения "Талибан".

Несколько пассажиров, ожидающих регистрации на рейс, заявили журналистам Al-Jazeera, что их конечным пунктом назначения является Канада. "Мы едем в Канаду, мы канадцы", – сказал один мужчина арабскому репортеру.

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Ранее талибы заявили, что позволят покинуть страну 200 американцам и другим иностранцам, которые не успели эвакуироваться до выхода из страны войск НАТО. Находятся ли они среди пассажиров катарского самолета, неизвестно.

Напомним,