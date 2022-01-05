АТО в Казахстані: військові зазнали перших втрат

Проти вандалів на вулиці вивели військових / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Стали відомі перші результати антитерористичної операції, про проведення якої увечері 5 січня повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. На жаль, є перші жертви.

Про це повідомляє портал Zakon.kz.

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Що відомо

Під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.

Очевидці розповідають, що будівля аеропорту розгромлена після захоплення, розбиті банкомати, вітрини кафе, магазинів та пунктів продажу авіаквитків. На парковці біля аеропорту палають автомобілі.

Судячи з відео на телеграм-каналах, без застосування зброї не обійшлося.

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"Силовики приступають до активної фази зачистки Алмати від злочинних елементів. Городян попередили через гучномовці про евакуацію з вулиць", повідомляє телеграм-канал KazTag.

На ранок 6 січня силовики планують масштабну зачистку Алмати від мародерів та призвідників заворушень.

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Під час заворушень у низці регіонів Казахстану загинули 8 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії, ще 317 отримали поранення. Такі дані поширило МВС республіки.

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