АТО в Казахстані: військові зазнали перших втрат

Проти вандалів на вулиці вивели військових / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Стали відомі перші результати антитерористичної операції, про проведення якої увечері 5 січня повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. На жаль, є перші жертви.
Про це повідомляє портал Zakon.kz.
Що відомо
Під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.
Очевидці розповідають, що будівля аеропорту розгромлена після захоплення, розбиті банкомати, вітрини кафе, магазинів та пунктів продажу авіаквитків. На парковці біля аеропорту палають автомобілі.
Судячи з відео на телеграм-каналах, без застосування зброї не обійшлося.
"Силовики приступають до активної фази зачистки Алмати від злочинних елементів. Городян попередили через гучномовці про евакуацію з вулиць", повідомляє телеграм-канал KazTag.
На ранок 6 січня силовики планують масштабну зачистку Алмати від мародерів та призвідників заворушень.
Під час заворушень у низці регіонів Казахстану загинули 8 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії, ще 317 отримали поранення. Такі дані поширило МВС республіки.
Ситуація
- Увечері 5 січня, назвавши протестувальників терористами, президент Казахстану запросив у країну війська ОДКБ ( Організація Договору про колективну безпеку, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан) і почав антитерористичну операцію в Алматі.
- Вдень 5 січня протестувальники захопили колишню резиденцію президента Казахстану в Алматі. У соцмережах з'явилися фото та відео, де видно димову завісу навколо будівлі та вогнища загоряння.
- Також вдень з'явилася інформація, що серед протестувальників у Казахстані є перші жертви. У місті Атирау поліція відкрила вогонь по людях в результаті чого одна людина загинула від пострілу в голову.
- У Казахстані натовпи мітингувальників приступили до знесення пам'ятників екс-президенту Нурсултану Назарбаєву.
- 4 січня у багатьох містах відбулися зіткнення протестувальників із силовиками, у зв'язку з чим був оголошений режим НП та комендантська година, а також уповільнено роботу інтернету.
- А все почалося 2 січня у Жанаозені Мангістауської області, де люди піднялися проти зростання цін на скраплений газ.