Евакуація з Афганістану. Другий літак з українцями заблокували в аеропорту Кабула

На злітному полі аеропорту Кабула залишаються тисячі афганців. Фото: avianews.com

Другий літак з українцями заблокований в аеропорту Афганістану через заворушення на аеродромі Кабула. Принаймні 90 наших громадян і членів їх сімей не можуть покинути країну. Тисячі людей днюють і ночують на злітно-посадковій смузі з надією врятуватися з країни, яку захопили ісламісти.

У сюжеті "Сьогодні" кадри, які шокували світ.





На злітному полі аеропорту Кабула тисячі афганців. Вони з надією дивляться на кожен літак, який відправляється в небо. Сподіваються, що їм все ж таки вдасться покинути Афганістан, який захопили бойовики руху "Талібан".

Один американський вантажний лайнер за раз вивіз рекордні 640 осіб. Тим, кому не вдалося потрапити на рятівний рейс, відчайдушно чекають евакуації. Ті, хто вже в безпеці – розповідають про пережиті жахи і не вірять, що коли-небудь зможуть повернутися додому.

"У нас немає надії. Ми втратили все. Ситуація щодня погіршується. "Талібан" не хоче, щоб жінки навіть просто виходили на вулицю, вчилися, мали хоч якусь своє життя", – сказала біженка з Афганістану Каміль Аламгір.

У небезпеці в Афганістані всі, говорить депутат Фарзана Коча. Вона залишилася в Кабулі, спробує захищати права жінок.

"Таліби можуть дозволити ходити жінкам в школу, працювати, втім з якимись обмеженнями. І це було б непогано. А можуть просто заборонити нам з'являтися на публіці. І це жахливо" , – додала депутат афганського парламенту Фарзана Коча.

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Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скликає лідерів Великої сімки на

телеконференцію, щоб обговорити, як діяти далі. Лондон і Вашингтон відправили додаткові сили в Кабул для евакуації своїх громадян. А ось канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала, що Захід помилився в своїх діях щодо Афганістану.

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Чому люди тікають з Афганістану

Протягом усього тижня урядові війська практично без боїв здавали талібам усе нові і нові провінції. І в неділю вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан".

усе нові і нові провінції. І в неділю перейшла під контроль руху "Талібан". Таліби захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану під час наступу ще до того, як США вивели свої останні війська, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.

через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані. Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Раніше ми повідомляли, що "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану.

Також нагадаємо, американський вантажний літак вивіз понад 600 біженців з Кабула.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: