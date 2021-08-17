Эвакуация из Афганистана. Второй самолет с украинцами заблокировали в аэропорту Кабула

На взлетном поле аэропорта Кабула остаются тысячи афганцев. Фото: avianews.com

Второй самолет с украинцами заблокирован в аэропорту Афганистана из-за беспорядков на аэродроме Кабула. По крайней мере 90 наших граждан и членов их семей не могут покинуть страну. Тысячи людей днюют и ночуют на взлетно-посадочной полосе с надеждой спастись из страны, которую захватили исламисты.

В сюжете "Сегодня" кадры, которые шокировали мир.





На взлетном поле аэропорта Кабула тысячи афганцев. Они с надеждой смотрят на каждый самолет, который отправляется в небо. Надеются, что им все же удастся покинуть Афганистан, который захватили боевики движения "Талибан".

Один американский грузовой лайнер за раз вывез рекордные 640 человек. Тем, кому не удалось попасть на спасительный рейс, отчаянно ждут эвакуации. Те, кто уже в безопасности – рассказывают о пережитом ужасе и не верят, что когда-нибудь смогут вернуться домой.

"У нас нет надежды. Мы потеряли все. Ситуация ежедневно ухудшается. "Талибан" не хочет, чтобы женщины даже просто выходили на улицу, учились, имели хоть какую-то свою жизнь", – сказала беженка из Афганистана Камиль Аламгир.

В опасности в Афганистане все, говорит депутат Фарзана Коча. Она осталась в Кабуле, попытается защищать права женщин.

"Талибы могут позволить ходить женщинам в школу, работать, впрочем с какими-то ограничениями. И это было бы неплохо. А могут просто запретить нам появляться на публике. И это ужасно", – добавила депутат афганского парламента Фарзана Коча.

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Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созывает лидеров Большой семерки на

телеконференцию, чтобы обсудить, как действовать дальше. Лондон и Вашингтон отправили дополнительные силы в Кабул для эвакуации своих граждан. А вот канцлер Германии Ангела Меркель признала, что

Запад ошибся в своих действиях по Афганистану.

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Почему люди бегут из Афганистана

На протяжении всей недели правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции. И в воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан".

все новые и новые провинции. И в воскресенье перешла под контроль движения "Талибан". Талибы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.

из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане. Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Ранее мы сообщали, что "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана.

Также напомним, американский грузовой самолет вывез более 600 беженцев из Кабула.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: