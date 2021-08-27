ІДІЛ VS Байден: якого джина випустив президент США, йдучи з Афганістану

Президент США Джо Байден стикнувся з проблемою ІГІЛ, яку не змогли вирішити його попередники / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

У момент фактичного згортання своєї військової присутності в афганському регіоні США зіткнулися з давно, як всі думали, переможеним ворогом – "Ісламським державою Іраку і Леванту"(ІДІЛ). Саме ця організація взяла на себе відповідальність за теракт біля кабульського аеропорту 26 серпня, жертвами якого стали 170 людина, 13 з яких військові США.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв, що дії терористів ІДІЛ не залишаться безкарними . За його словами, США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

Прапор над Білим домом знову опущений через загибель американців в Азії / Фото Reuters

" Ми не пробачимо вас, ми не забудемо, ми будемо полювати на вас, де б ви не були ... Ми завдамо удари по угрупованню ІДІЛ у зручний нам час і де нам буде зручно, вони не переможуть. Ми знайдемо способи дістатися до них ", – заявив Байден.

Однак історія показала, що ІДІЛ може діяти навіть в самому центрі західного світу. Ця організація здатна набирати силу там, де виникає вакуум влади.

ІДІЛ там, де вакуум влади

Ідея створення угруповання під назвою "Ісламська держава" виникла в 1999 році у йорданського радикала Абу Мусаб аз-Заркаві . Він брав участь в Афганській війни проти армії СРСР. У 2006 році аз-Заркаві і шість його соратників було вбито в Іраку двома бомбами з американських F-16.

Нинішнім халіфом ІДІЛ є Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Кураши . До моменту його обрання на раді в 2019 році силам антитерористичної коаліції вдалося поховати 13 лідерів угруповання.

"Нові ІГІЛовці". Цих трьох бойовиків заарештували таліби біля воріт аеропорту Кабула після обміну розвідданими з США

Поштовхом до розвитку ІДІЛ став 2006 рік, коли в Іраку утворилося "Ісламська держава Ірак" шляхом злиття 11 радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди". Це сталося через три роки після того, як американці повалили в Іраку режим Саддама Хусейна.

Піку свого розвитку угруповання досягла в 2015 році, коли контролювала території з населенням 10 млн людина в Іраку і Сирії, і невеликі області Лівії, Нігерії та провінції Нангархар в східному Афганістані. У Сирії до цього момент вже чотири роки йшла громадянська війна.

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Відповідальність за теракт в Кабулі 26 серпня взяла на себе осередок ІДІЛ "Вилаят Хорасан" (ВХ) – афганського відділення угруповання. "Вилаят Хорасан" виступає проти західних країн, а також проти руху "Талібан".

теракти ІДІЛ

Угруповання ІДІЛ відома своїми масовими терактами і жорстокими розправами над представниками різних країн і віросповідань. Це більш радикальна організація, ніж "Талібан" або "Аль-Каїда". Тут страти підлягає представник будь-якої релігії, і навіть мусульманин, якщо він не підтримує світське або обране правління ІДІЛ. У 2015 році число страчених ІДІЛ людей тільки на опублікованих в мережі відеозаписах досягло 5000.

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25 жовтня 2009 року угруповання здійснила підрив двох автомобілів в урядовому кварталі Багдада (Ірак). Загинули 155 людина;

31 жовтня 2010 захопили заручників в кафедральному соборі Багдада, що належить Сирійської католицької церкви. Загинули 58 людина;

20 березня 2015 року бойовики ІДІЛ здійснили теракт в Сані (Ємен). Загинули 137 людина;

Угруповання, яка співпрацює з "Ісламським державою", взяла на себе відповідальність за аварію російського літака в Єгипті 31 жовтня 2015 року;

3 листопада 2015 року в Парижі (Франція) вісім бойовиків ІДІЛ влаштували вибухи біля стадіону "Стад де Франс", розстріляли відвідувачів кількох ресторанів і концертного залу "Батаклан". Загинули 130 людина, більше 350 поранені.

В результаті терактів у Франції загинули 130 осіб, понад 350 отримали поранення

22 березня 2016 році бойовики ІДІЛ влаштували вибухи в брюссельському аеропорту і брюссельському метрополітені. Загинуло 34 людини і понад 340 були поранені;

12 червня 2016 року прихильник ІДІЛ розстріляв відвідувачів нічного ЛГБТ-клубі Pulse в Орландо (США). Загинуло 50 людина;

28 червня 2016 року ІДІЛ здійснила два вибухи в аеропорту Стамбула Ататюрк (Туреччина). Загинуло 36 людина, постраждало 147 людина;

14 липня 2016 року прихильник ІДІЛ – виходець з Тунісу – на вантажівці врізався в натовп людей на Англійській набережній в Ніцці (Франція). Загинуло 86 людина, 308 поранених;

19 грудня 2016 року прихильник ІДІЛ за кермом вантажівки в'їхав у натовп людей на різдвяному базарі в Берліні (Німеччина). Загинули 12 людина, поранені 56;

22 березня 2017 року терорист ІДІЛ на машині в'їхав в людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні. Загинули 5 людина і 50 поранені;



22 травня 2017 року смертник підірвався на концерті американської співачки Аріани Гранде в Манчестері (Велика Британія). Загинули 23 людини, більше 120 були поранені.

3 червня 2017 року столиці Великобританії прихильники ІДІЛ спочатку збили людей на тротуарі на Лондонському мосту, а потім напали на людей з ножами.

7 серпня 2017 року білий фургон виїхав на тротуар пішохідної вулиці Рамбла іспанського міста Барселона та скоїв наїзд на пішоходів. Пізніше в той же день в муніципалітеті Альканар в Каталонії прогриміли два вибухи. Загинули 13 людина.

критика

Колишній керівник операціями міжнародної коаліції проти ІДІЛ при адміністрації Дональда Трампа Натан Сейлса вважає, що зараз в Афганістані ми бачимо "кричущу некомпетентність" влади США.

" Найбільшою помилкою Білого дому був передчасний відхід контингенту з повітряної бази в Баграмі на початку липня. Евакуація з використанням цього аеродрому була б набагато безпечніше і просувалася в рази швидше, ніж з кабульського аеропорту ", – заявив Натан Сейлса в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

Так само він вважає, що весь периметр кабульського аеропорту повинна охороняти західна коаліція, яка могла б запобігти теракту.