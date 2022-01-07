У Казахстані ліквідували понад 20 "злочинців" – МВС (відео)

У Казахстані продовжуються зіткнення / Фото: Колаж: Сьогодні

У ході спецоперацій у Казахстані під час протестів було ліквідовано 26 "злочинців". Крім того, з'явилися кадри наслідків учорашньої "зачистки" в Алмати.

Про це повідомляє телеканал "Хабар 24" із посиланням на МВС республіки.

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Як зазначили у відомстві, ще 18 "озброєних терористів" поранено. Загалом у ході заворушень було затримано 3 тис. чоловік.

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