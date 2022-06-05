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100 днів війни для Путіна: як роздратовані еліти і що може посилити невдоволення

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Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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5 червня, 06:12
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Перемоги ЗСУ все далі у кут заганяють господаря Кремля
Більшість у Росії чекала від Путіна швидкої переможної війни. Але в Києві були інші думки / Колаж "Сьогодні"
Більшість у Росії чекала від Путіна швидкої переможної війни. Але в Києві були інші думки / Колаж "Сьогодні"

У Кремлі підбивали підсумки своєї безглуздої війни, яка вже перевалила за 100 днів Міжнародний злочинець Володимир Путін зустрічав цей день із... президентом Сенегалу Маккі Саллому, якому, мабуть, намагався продати крадене в Україні зерно. Ні тобі параду, ні тобі концерту, ні тобі урочистого вручення нагород за заслуги у денацифікації та демілітаризації України. А все тому, що святкувати Росії нема чого – замість захоплення Києва за три дні отримали розбиту армію та безпрецедентні санкції. На таке російські еліти, як то кажуть, не підписувалися, а тому вони дуже незадоволені.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, що відбувається у стані цих еліт.

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Що відомо

Все частіше російські експерти задаються питанням про виразну мету "спецоперації", про її ідеологію та перспективи. Як сайт "Сьогодні" писав раніше, мета у вигляді "денацифікації" навіть не прижилася в суспільстві і Кремлю потрібно було запропонувати щось інше, за що російські солдати побіжать до України радісно помирати, а російські олігархи мужньо розлучаться зі своїми мільярдами, що заарештовані на Заході. Але Кремль не народив нову концепцію.

"НЕЕЙФОРІЯ ЕЛІТ. Вони так і не вийшли із шоку. Точніше, розділилися на активістів, алармістів та мовчунів, написав у своєму телеграм-каналі директор фонду "Петербурзька політика" Михайло Виноградов. – Активізм щастя не приносить, як було минулого тижня видно за декількома яскравими полеміками активістів. Алармісти теж затихли порівняно з березнем-квітнем. Мовчунам найважче. Їм відверто поговорити про два головні страхи – страх перемоги і страх поразки – особливо ні з ким".

Активісти

"Активісти" (хто виявляє активність у цьому питанні), до яких можна віднести депутатів від Компартії РФ, закликають закінчити війну. Так дозволили собі виступити цього тижня кілька комуністів із законодавчих зборів Приморського краю.

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"Ми розуміємо, якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт стане ще більше. У ході військової операції люди стають інвалідами, це молоді люди, які могли б принести велику користь нашій країні. Ми вимагаємо негайного виведення військ Російської Федерації", – таку заяву підписали одразу чотири регіональні депутати. Щоправда, потім їх присоромила партія влади "Єдина Росія", на цьому все й закінчилося.

Гучно обурився тим, що відбувається, і в результаті пішов у відставку співробітник російського постійного представництва при ООН у Женеві Борис Бондарєв.

"За двадцять років моєї дипломатичної кар'єри я бачив різні повороти нашої зовнішньої політики, але мені ніколи не було так соромно за свою країну, як 24 лютого цього року ", – написав такий твіт Бондарєв.

І навіть голова Держдуми В'ячеслав Володін починає публічно висловлювати невдоволення тим, що відбувається. На одному із засідання російського парламенту він обурився фактом, що депутати замість роботи над законами постійно зникають на Донбас "в робочий час". На їхні поїздки, за словами Володіна, "витрачається більше грошей, ніж на саму спецоперацію". Володіна теж швидко присоромили єдинороси.

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Алармісти

Ця категорія російської еліти має тривожне світовідчуття, пов'язане з гостро негативним уявленням про стан речей, що існує в суспільстві, і очікує лише наростання проблем і лих.

Типовим представником цієї групи вважається опозиціонер, журналіст Володимир Кара-Мурза, якого влада Росії намагалася вже двічі отруїти. За свої висловлювання проти війни в Україні Кара-Мурза був затриманий наприкінці квітня і зараз перебуває у СІЗО.

Арешт був здійснений після того, як він, виступаючи перед членами Палати представників Штату Арізона (США), розповів про бомбардування Росією житлових районів та об'єктів соціальної інфраструктури в Україні. Відразу Кара-Мурза отримав від Слідчого комітету РФ кримінальну справу за статтею Розповсюдження "фейків" про дії Збройних сил РФ. А це нині в Росії карається 15 роками позбавлення волі.

Мовчуни

Через існування таких законів більшість представників російських еліт воліють просто не висловлюватися на цю тему, навіть якщо вони розуміють, що путінський план – повна утопія. Однак це не означає, що такої еліти немає.

"Все почалося із заборони слів – "війна", "вибух", "100 днів". А призвело до прагнення навіть тих, кому належить, швидше перейти на якісь інші теми – від болонської системи до освоєння Марса. Але чим більше уникнення – тим нижча мобілізація у "партії 24 лютого", що ускладнює їй щодня та оперативно приймати швидкі рішення", – зазначає Михайло Виноградов.

Генерали

Окремим рядком йде невдоволення у військових російських елітах. Українські військові експерти ще у квітні зазначали, що в Росії достатньо генералів, які просили Путіна не розпочинати широкомасштабний наступ на Донбасі, щоб зберегти залишки своїх сухопутних військ у боєздатності для вирішення інших завдань.

Як відомо, Путін нікого не послухав, а серед воєнної еліти почалися чистки.

" Чистка генералів почалася. З цим пов'язано, по-перше, призначення генерала Олександра Дворнікова (на прізвисько "сирійський кат" через жорстокість операцій, що проводяться в Сирії. – Ред.) головнокомандувачем російської армії. По-друге, зникнення низки відомих громадських діячів , – розповів 20 квітня на Youtube-каналі "Україна 24" російський публіцист Андрій Піонтковський.

Підтримка Путіна

У результаті – супротивників вторгнення до України достатньо, а ось Путін не має в Росії сили, яка б підтримала його "спецоперацію".

"Нацизм і сталінізм – це системи з великими творчими можливостями, системи великого стилю. Путінізм – це дуже вузька, слабка рамка у цьому сенсі. Кремль поки що нічого не зміг додати до ядерної зброї та інерційного статусу члена пулу країн – влаштовниць світу після Другої світової. У Росії залишився той самий політичний режим, що і до війни 2022 року, який просто став лялькою і позбувся життєвпорядної енергії і претензій на універсалізм", – резюмує російський політолог Олександр Морозов у своєму блозі: "Ідеологія Z".

Посилюючий фактор

Експерти зазначають, що на сьогодні немає фактора, який знижував би невдоволення безграмотною війною Путіна в Україні. Натомість є два фактори, які посилюватимуть невдоволення. Перший – успіхи озброєної сучасною зброєю західного зразка армії України, другий – санкції, що посилюються.

"Якщо Заходу вдасться знизити доходи Росії від торгівлі енергоресурсами, то це буде ще одним знаком для російських еліт, що путінська стратегія виявилася програшною на всіх напрямках, і що треба щось робити, треба змінювати курс, змінювати стратегію і, відповідно, змінювати те, хто її реалізовуватиме", – вважає російський опозиційний політолог Кирило Рогов.

Відкритим залишається питання, коли невдоволення російських еліт призведе до сплеску масштабного протесту, здатного змінити ситуацію в Кремлі настільки, щоб російські війська забрали додому.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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