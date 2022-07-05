Боїться НАТО? РФ відводить військову техніку від кордону з Фінляндією (фото)

Росія почала відводити військову техніку від кордону з Фінляндією після заяв країни про вступ до НАТО. У Мережі показали супутникові знімки, на яких зафіксовано російську військову частину 34667, розташовану в селі Алакуртті в Мурманській області. Це приблизно за 70 км від кордону з Фінляндією.
Про це повідомляє Yle.
Так, з середини травня з російської бази у селі вивезли понад 100 одиниць техніки, включаючи десятки бронетранспортерів.
"Принаймні третина або навіть половина приблизно від 2000 солдатів залишили базу одночасно", – зазначили у виданні.
Фінський військовий експерт Марко Еклунд вважає, що цих російських окупантів відправили до України.
Відведення російської військової техніки
Шлях до НАТО
- Без сумніву, Сенат США підтримає заявку Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу. Однак цей процес гальмувала Туреччина.
- Ще 16 травня турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган наполягав, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції в НАТО через курдське питання.
- За даними видання The Financial Times з посиланням на обізнане джерело, 18 травня Анкара заблокувала початок розгляду заявок цих країн за прискореною процедурою.
- Така позиція Туреччини дуже тішить Росію, президент якої Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО, викличуть відовідну реакцію Кремля.
- У результаті 28 червня за підсумками переговорів у Мадриді Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.
- 29 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що офіційно запрошує Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що РФ реагуватиме, якщо НАТО розмістить свої сили у Швеції та Фінляндії.