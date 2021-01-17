Виктория Нуланд может стать замглавы Госдепа: почему это важно для Украины

Нуланд откровенно критиковала внешнюю политику Трампа, в частности, его отношения с Путиным

Избранный президент США Джо Байден огласил имена кандидатов на ключевые посты в сфере внешней политики и безопасности.

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Одним из заместителей главы Госдепа может стать экс-помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, которая не раз выказывала симпатию украинской Революции Достоинства.

"Сегодня" рассказывает все, что о ней известно, и почему ее возможное назначение важно для Украины.

Дедушка – из Украины, бабушка – из Беларуси

Виктория Нуланд – одна из ключевых фигур американской дипломатии на мировой политической арене. Родилась она в США, в штате Коннектикут.

Отец Виктории Нуланд – профессор хирургии и биоэтики Йельского университета, писатель Шервин Бернард Нуланд. Дед со стороны отца – Мейер Нудельман – еврейского происхождения, прибыл в Америку 18-летним юношей в 1907 году из городка Новоселица Черновицкой области; бабушка – в 1903 году из Новогрудки в Беларуси.

Интересные факты: была пионервожатой в Одессе и говорит по-русски

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Виктория окончила один из наиболее престижных частных американских вузов – Университет Брауна, где изучала русскую литературу, политологию и историю. Владеет русским и французским языками, немного говорит по-китайски.

В биографии Нуланд есть любопытный факт, связанный с Украиной. Когда Нуланд в 2014 году посетила Одессу, она сказала, что в этом городе уже во второй раз. В первый раз будущая помощница госсекретаря США приезжала с американской делегацией в одесский пионерлагерь "Молодая гвардия" летом 1982 года.

Во время выступления в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко студенты спросили Викторию, правда ли все-таки, что дипломат работала пионервожатой в одесском лагере "Молодая гвардия". Американка отшутилась, сказав, что у человека, задавшего этот вопрос, "действительно хорошие разведданные". Однако затем Нуланд уточнила, что прекрасно помнит то время и людей.

Личная жизнь Виктории тщательно засекречена, у нее нет страниц в "Фейсбуке" и "Твиттере". Известно, что Нуланд замужем за известным американским историком, экспертом по внешней политике и неоконсервативным идеологом Робертом Каганом. У них двое детей – дочь и сын.

Карьера: от Китая до Украины

Карьера Виктории Нуланд стартовала еще в 1985 году в Китае. Приведем ключевое из ее карьеры за последние 15 лет:

с 2005 по 2008 год при администрации президента Джорджа Буша Нуланд занимала пост посла США при НАТО

в 2008-2009 годах служила на факультете Национального военного колледжа.

с февраля 2010 года – специальный посланник Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

в 2011 году политик стала пресс-секретарём Госдепартамента.

в 2013 году заняла должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

при Обаме Нуланд играла центральную роль в проведении политики в отношении Украины во время и после Майдана 2014 года.

Трампа Нуланд откровенно критиковала за его примирение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Нуланд и Революция Достоинства

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В 2013 году Нуланд в должности заместителя госсекретаря США посетила Майдан Независимости в Киеве. Она пообщалась с участниками Революции Достоинства и раздала бутерброды.

"Я была с вами на Майдане, и я никогда этого не забуду. Я очень горжусь, что я – друг Украины. Вы, украинцы, сделали огромный прорыв – вы пошли в Европу. Вы достигли прогресса, но существует очень много вызовов и угроз", – сказала во время своего выступления в Киеве в 2019 году Нуланд.

Кстати, тогда кремлевские СМИ обвинили Нуланд в русофобии и запустили мем про "печеньки Госдепа".

В тренде Шестеро украинцев две недели живут в аэропорту Мадрида

Фото: svoboda.org

Позиция по Украине

Нуланд всегда всячески поддерживала Украину и критиковала Россию, в частности, Владимира Путина, за действия в отношении нашей страны.

"Сначала вы создаете беспорядки в городах, которые были абсолютно мирными всего 2 месяца назад, потом вы запугиваете местное население и проводите фиктивные референдумы о независимости. (...) Формула Путина проста: интервенция за рубежом и репрессии дома", - говорила тогда Нуланд.

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По ее словам, Украина нуждается в поддержке, но прежде всего украинцы должны сами для себя все делать.

Нуланд и Минск-2

Нуланд проявляла большую активность по Минским соглашениям. А в начале 2016 года она несколько раз встречалась с помощником президента России Владиславом Сурковым и проговаривала планы по реализации политической части договоренностей – в том числе по особому статусу Донбасса.

Виктория Нуланд отмечала, что странам Запада удалось ввести "значительный и беспрецедентный пакет трансатлантических и глобальных санкций в ответ на события в Крыму и на Донбассе".

"Но мы не смогли поддержать эту политику таким образом, чтобы увеличить цену, которую должен заплатить Путин за то, что он готов сесть за стол переговоров и серьезно обсудить реализацию соглашений, достигнутых в Минске, которые он сам подписал, подтвердив обязательства уйти из Украины", – сказала она.

Во время своих визитов в Киев она говорила о необходимости проголосовать за "минские" законы. После прихода к власти Трампа реализация политической части Минских соглашений была заморожена. На украинское направление в Вашингтоне пришел Курт Волкер.

Нуланд и Россия

Нуланд на данный момент находится в черном списке России, предусматривающем запрет на въезд в эту страну. Черный список РФ стал ответом на персональные санкции США против России.

"А что касается России, то думаю, что надо проявить терпение. Вы видите, какие внутренние процессы сейчас в России происходят. Если Кремль не изменит курс, то Россию ожидают большие внутренние проблемы", – отметила Нуланд в одном из интервью в 2019 году.

Напомним, что 3 ноября в Соединенных Штатах состоялись 59-е президентские выборы. За президентское кресло боролись действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

На инаугурации избранного президента США демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января, национальный гимн исполнит Леди Гага. После штурма Капитолия в столице страны накануне инаугурации предприняли безпрецендентные меры безопасности.

Ранее мы писали, что представители Республиканской партии США будут добиваться импичмента Джо Байдена в первый же его рабочий день на посту президента.

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