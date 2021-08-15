Афганистан почти пал: талибы взяли под контроль все границы и первый район Кабула (видео)

Талибы контролируют все таможенные пункты Афганистана / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Афганистане все меньше районов, которые контролирует правительственная армия. Сегодня утром стало известно, что исламистское движение "Талибан" начало наступление на Кабул. К полудню появилась информация, что они заняли первый район столицы – Баграм, где находится аэропорт. Практически никакого сопротивления они не встречают.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Кроме того, утром в воскресенье стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее было возможным из аэропорта Кабула.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что американцы начали вывод войск из Афганистана на фоне наступления талибов . Также, по нашим данным, Талибан предупредил, что все американские военные, намеренные остаться, будут считаться оккупантами.

При этом президент США Джо Байден не меняет своей позиции и намерен далее отказываться от участия Америки в афганском противостоянии. "Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий иного результата", – заявлял Байден в июле.