Афганистан почти пал: талибы взяли под контроль все границы и первый район Кабула (видео)

Талибы контролируют все таможенные пункты Афганистана / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В Афганистане все меньше районов, которые контролирует правительственная армия. Сегодня утром стало известно, что исламистское движение "Талибан" начало наступление на Кабул. К полудню появилась информация, что они заняли первый район столицы – Баграм, где находится аэропорт. Практически никакого сопротивления они не встречают.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Дипломаты США начали экстренную эвакуацию из посольства в Кабуле.
В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Кроме того, утром в воскресенье стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее было возможным из аэропорта Кабула.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что американцы начали вывод войск из Афганистана на фоне наступления талибов. Также, по нашим данным, Талибан предупредил, что все американские военные, намеренные остаться, будут считаться оккупантами.
При этом президент США Джо Байден не меняет своей позиции и намерен далее отказываться от участия Америки в афганском противостоянии. "Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий иного результата", – заявлял Байден в июле.