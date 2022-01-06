Совет ОДКБ направит в Казахстан миротворцев — премьер-министр Армении

Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что в Казахстан введут миротворцев/Фото: NUZ.KZ, facebook.com/nikol pashinyan, коллаж: "Сегодня"
Совет коллективной безопасности ОДКБ направит коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Миротворцы введут на определенный срок.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Детали
Решение о введении коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан было принято после обращения президента страны.
"Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", — говорится в сообщении.
Как долго будут миротворцы в стране?
В Госдуме Российской федерации заявили, что миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.
Ситуация
- В Казахстане военные в результате протестов понесли первые потери. Так, во время освобождения от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Казахстана.
- Вечером 5 января, назвав протестующих террористами, президент Казахстана пригласил в страну войска ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) и начал антитеррористическую операцию в Алмате.
- Днем 5 января протестующие захватили бывшую резиденцию президента Казахстана в Алмате. В соцсетях появились фото и видео, где видно дымовую завесу вокруг здания и очаги возгорания.
- Также днем появилась информация, что среди протестующих в Казахстане есть первые жертвы. В городе Атырау полиция открыла огонь по людям, в результате чего один человек погиб от выстрела в голову.
- В Казахстане толпы митингующих приступили к сносу памятников экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.
- 4 января во многих городах произошли столкновения протестующих с силовиками, в связи с чем был объявлен режим ЧП и комендантский час, а также замедлена работа интернета.
- А все началось 2 января в Жанаозене Мангистауской области, где люди поднялись против роста цен на сжиженный газ.
Читайте также
- Минобороны России привело в боевую готовность свои силы в приграничных районах с Казахстаном.
- Оппозиция в Казахстане, которая также участвует в протестах, назвала свои требования.