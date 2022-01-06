Рада ОДКБ направить у Казахстан миротворців — прем'єр-міністр Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян заявив, що в Казахстан введуть миротворців/Фото: NUZ.KZ, facebook.com/nikol pashinyan, колаж: "Сьогодні"

Рада колективної безпеки ОДКБ направить колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. Миротворців введуть на певний термін.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

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Деталі

Рішення про введення колективних миротворчих сил ОДКБ в Казахстан було прийняте після звернення президента країни.

"Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 договору про колективну безпеку прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки в цій країні", — йдеться в повідомленні.

Як довго будуть миротворці в країні?

У Держдумі Російської федерації заявили, що миротворчі сили ОДКБ зможуть перебувати в Казахстані до тих пір, поки ситуація не стабілізується.

Ситуація

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