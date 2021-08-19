Стрельба и протесты: видео масштабных беспорядков в столице Афганистана

В аэропорту Кабула в ожидании вылета/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"
Почти неделю Афганистан находится под контролем исламистского движения "Талибан". Сайт "Сегодня" собрал видеоинформацию, как живет сейчас эта страна.
Прорыв в аэропорт
Афганцы продолжают попытки прорваться на территорию международного аэропорта Кабула, который пока еще охраняют военные США.
Талибы начали открывать огонь по тем, кто пытается попасть на взлетно-посадочную полосу.
Из захваченного боевиками Кабула Киеву удалось осуществить только один рейс с украинцами. Второй самолет не может вылететь из аэропорта им. Хамида Карзая с 90 гражданами Украины, потому что нет условий для его безопасного взлета.
18 августа Киев направил в Афганистан военно-транспортный самолет Ил-76МД для эвакуации украинцев. Согласно последнему сообщению генштаба Вооруженных сил Украины, поскольку в регионе нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой, было решено приземлиться в Омане.
Права женщин
Во вторник, 17 августа, лидеры движения "Талибан" провели первую пресс-конференцию. Среди прочего они обещали сохранить женщинам кое-какие возможности. Например, учиться и работать. Однако тут же поступила информация о расправе над матерью четырех детей в небольшой деревне в северной провинции Фарьяб. Женщина отказалась готовить для талибов.
Поэтому афганки пытаются поводить акции протеста, требуя не лишать их прав.
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По данным Al-Jazeera, протесты по случаю Дня Независимости Афганистана, который пришелся на 19 августа, прошли в нескольких городах страны. Люди выходили с национальным флагом Афганистана, который не признают талибы.
В некоторых городах по людям был открыт огонь. Сообщается о двух погибших.
Насилие
В социальных сетях появляется информация о фактах насилия над жителями Афганистана.
- После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент страны Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- Сайт "Сегодня" писал, что движение "Талибан" опасно не только для граждан Афганистана, оно опасно для всего мира, поскольку практикует теракты.