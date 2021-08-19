Стрельба и протесты: видео масштабных беспорядков в столице Афганистана

В аэропорту Кабула в ожидании вылета/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

Почти неделю Афганистан находится под контролем исламистского движения "Талибан". Сайт "Сегодня" собрал видеоинформацию, как живет сейчас эта страна.

Прорыв в аэропорт

Афганцы продолжают попытки прорваться на территорию международного аэропорта Кабула, который пока еще охраняют военные США.

Талибы начали открывать огонь по тем, кто пытается попасть на взлетно-посадочную полосу.

Из захваченного боевиками Кабула Киеву удалось осуществить только один рейс с украинцами. Второй самолет не может вылететь из аэропорта им. Хамида Карзая с 90 гражданами Украины, потому что нет условий для его безопасного взлета.

Некоторые самолеты оказались попросту захваченными афганцами, которые все еще надеются на вылет/Фото Reuters

18 августа Киев направил в Афганистан военно-транспортный самолет Ил-76МД для эвакуации украинцев. Согласно последнему сообщению генштаба Вооруженных сил Украины, поскольку в регионе нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой, было решено приземлиться в Омане.

По территории аэропорта бродят сотни тех, кто надеется покинуть Афганистан / Фото Reuters

Права женщин

Во вторник, 17 августа, лидеры движения "Талибан" провели первую пресс-конференцию. Среди прочего они обещали сохранить женщинам кое-какие возможности. Например, учиться и работать. Однако тут же поступила информация о расправе над матерью четырех детей в небольшой деревне в северной провинции Фарьяб. Женщина отказалась готовить для талибов.

Поэтому афганки пытаются поводить акции протеста, требуя не лишать их прав.

По данным Al-Jazeera, протесты по случаю Дня Независимости Афганистана, который пришелся на 19 августа, прошли в нескольких городах страны. Люди выходили с национальным флагом Афганистана, который не признают талибы.

В нескольких городах Афганистана прошли шествия в честь Дня независимости страны / Фото Reuters

В некоторых городах по людям был открыт огонь. Сообщается о двух погибших.

Насилие

В социальных сетях появляется информация о фактах насилия над жителями Афганистана.