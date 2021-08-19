Стрільба та протести: відео масштабних заворушень в столиці Афганістану

В аеропорту Кабулу в очікуванні вильоту/Фото Reuters/Колаж "Сегодня"

Майже тиждень Афганістан перебуває під контролем ісламістського руху "Талібан". Сайт "Сьогодні" зібрав відеоінформацію, як живе зараз ця країна.

Прорив до аеропорту

Люди продовжують спроби прорватися на територію міжнародного аеропорту Кабула, який поки ще охороняють військові США.

Таліби почали відкривати вогонь по тих, хто намагається потрапити на злітно-посадкову смугу.

18 серпня Київ направив до Афганістану військово-транспортний літак Іл-76МД для евакуації українців. Згідно з останнім дописом Генштабу Збройних сил України, оскільки в регіоні немає безпечного коридору для доступу до аеропорту Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою, було вирішено приземлитися в Омані.

Деякі літаки виявилися просто захопленими афганцями, які все ще сподіваються на виліт/Фото Reuters

Права жінок

У вівторок, 17 серпня, лідери руху "Талібан" провели першу пресконференцію. Серед іншого вони обіцяли зберегти жінкам деякі можливості. Наприклад, вчитися і працювати. Однак тієї ж миті надійшла інформація про розправу над матір'ю чотирьох дітей в невеликому селі в північній провінції Фар'яб. Жінка відмовилася готувати для талібів.

Тому афганки намагаються поводити акції протесту, вимагаючи не позбавляти їх прав.

За даними Al-Jazeera, протести з нагоди Дня Незалежності Афганістану, який припав на 19 серпня, пройшли в кількох містах країни. Люди виходили з національним прапором Афганістану, який не визнають таліби.

У кількох містах Афганістану пройшла хода на честь Дня незалежності країни / Фото Reuters

У деяких містах по людям було відкрито вогонь. Повідомляється про двох загиблих.

Насильство

У соціальних мережах з'являється інформація про факти насильства над жителями Афганістану.