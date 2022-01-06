Закрыт аэропорт и отменены рейсы: жители Алматы не могут вылететь из города (видео)

Люди не могут вылететь из Алматы/Коллаж: "Сегодня"

Жители Алматы массово прибывают в аэропорт, из-за протестов на улицах города. Люди хотят покинуть город, одна не удается, поскольку аэропорт закрыт.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

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Детали

Многие люди прибыли в аэропорт с вещами, образовалась толпа. Люди в середину попасть не могут, поскольку терминал закрыт.

"Жители города с вещами пытаются улететь с аэродрома, но он закрыт. Отменен рейс Belavia в Минск, FlyDubai в Дубай и утренний рейс в Москву", — говорится в сообщении.

Захват аэропорта

Ранее в Алматы протестующие захватили аэропорт, однако впоследствии его освободили, он вернулся в "штатный" режим работы. Захват аэропорта стал одной из причин, почему президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ. Он отметил, что Алматы подвергся "нападению, разрушению, вандализму". Очевидцы сообщали, что аэропорт захватили около 45 человек.

Ситуация

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