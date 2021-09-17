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Талібан закликав учнів і вчителів чоловічої статі повернутися в школу, доля жінок невідома

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
17 вересня, 19:26
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Раніше таліби вже забороняли дівчатам і жінкам відвідувати школу і працювати
Учні чоловічої статі повинні повернутися в школи в найближчу суботу, 18 вересня. Колаж: "Сьогодні"
Учні чоловічої статі повинні повернутися в школи в найближчу суботу, 18 вересня. Колаж: "Сьогодні"

Міністерство освіти Талібану заявляє, що учні з 6 по 12 клас і вчителя чоловічої статі повинні повернутися в школи з найближчої суботи, 18 вересня.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

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Заява, опубліковане в Facebook не стосувалося дівчаток, а відсутність вказівок підкреслює стурбованість тим, що таліби можуть накласти обмеження на дівчаток і жінок.

У 1990-х роках, коли таліби раніше керували Афганістаном, вони забороняли дівчатам і жінкам відвідувати школу і працювати.

В Афганістані заборонили жіночий спорт

Раніше ми повідомляли, що заступник глави культурної комісії "Талібану" Ахмадулла Васик заявив, що жінки не зможуть займатися спортом в Афганістані.

"Я не думаю, що жінкам можна буде грати в крикет, тому що жінкам не обов'язково грати в крикет. В крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в якій їх обличчя і тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді.

В еру масмедіа будуть з'являтися фото і відео, і люди будуть на них дивитися. Іслам і Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет чи займатися будь-яким видом спорту, де видно їхні обличчя і фігури" , – заявив Васик.

Як розвивалися події в Афганістані

  • Рух "Талібан", яка захопила владу в Афганістані, підтвердило факт смерті брата колишнього першого віце-президента Амрулли Салеха. Передають, що Рохулла Азізі – старший брат колишнього першого віце-президента Афганістану Амрулли Салеха, убитий в Панджшері.
  • В кінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори по створенню інклюзивного уряду республіки.
  • Рух "Талібан" 1 вересня розпочало наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами. Відповідно до заяв "Талібану", провінцію вони теж захопили.
  • 7 вересня рух представило свій уряд , Яке очолив фігурант списку терористів ООН.
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Нагадаємо, що американська розвідка заявила, що "Аль-Каїда" може піти на нові теракти в США.

Також нагадаємо, що таліби провели перші страти: закон шаріату в дії (відео).

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