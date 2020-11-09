Одним абзацем. Как прошел еще один день войны в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжаются боестолкновения между Арменией и Азербайджаном. В непризнанной "НКР" признали потерю крупного города Шуши, а Азербайджан случайно сбил российский вертолет над Арменией.

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Что происходило в понедельник, 9 ноября

Армения сообщила, что в окрестностях стратегически важного города Нагорного Карабаха Шуши, о взятии которого 8 ноября заявил Азербайджан, идут бои, в которых азербайджанские военные якобы несут большие потери. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские власти готовы обеспечить армянскому этническому населению Нагорного Карабаха высокий уровень местного самоуправления. Также Алиев не исключает возможности обращения к Турции за помощью в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, но это зависит от "поведения Армении и других стран". Азербайджан сообщил о переходе под контроль Баку еще 23 населенных пунктов в шести районах Нагорного Карабаха. В непризнанной "Нагорно-Карабахской республике" признали потерю контроля над Шушой. Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении, погибли два пилота. Позже азербайджанские власти заявили, что вертолет был сбит по ошибке и пообещали выплатить компенсации. Алиев заявил о взятии еще 43 населенных пунктов. В Армении 17 оппозиционных партий требуют отставки премьера Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства из-за неудач в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

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Напомним, 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, через который проходит дорога на Степанакерт, в Армении это опровергали.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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